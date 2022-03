Lovely Bones : pourquoi le film a été une expérience compliquée pour Stanley Tucci ?

Se glisser dans la peau d'un tueur en série est un exercice que n'importe quel acteur appréhenderait. Au départ hésitant, Stanley Tucci est devenu George Harvey, le meurtrier de "Lovely Bones". Une prestation phénoménale, mais douloureuse pour le comédien.

Lovely Bones : Stanley Tucci dans la peau d'un assassin

À désormais 61 ans, Stanley Tucci continue d'enchaîner les belles prestations. Très sollicité pour jouer les seconds rôles, comme dans Le Terminal de Steven Spielberg, Les Sentiers de la perdition de Sam Mendes, ou Le Diable s'habille en Prada de David Frankel, l'acteur américain possède un talent certain pour se sublimer à l'écran. Officiant également derrière la caméra en tant que réalisateur, Stanley Tucci dispose de plusieurs cordes à son arc.

Trente ans après ses débuts, Stanley Tucci voit sa carrière prendre une tout autre dimension en 2010 avec Lovely Bones de Peter Jackson. Dans le film, il incarne George Harvey, un effroyable meurtrier méthodique. Le long-métrage raconte l'histoire d'une jeune fille, interprétée par Saoirse Ronan, assassinée. Tandis que l'enquête suit son cours, la famille d'ordinaire très soudée est sous le choc. Entre deux mondes, la victime Susie Salmon regarde ses parents se déchirer, pendant que son assassin est toujours en liberté.

Susie Salmon (Saoirse Ronan) - Lovely Bones ©Paramount Pictures

Pour ce rôle, Stanley Tucci est nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle. Malgré sa prestation marquante, Christoph Waltz remporte la statuette grâce à son interprétation de Hans Landa pour Quentin Tarantino et son Inglourious Basterds.

Une préparation détestable

Ce rôle de tueur en série demande à Stanley Tucci un mental à toute épreuve. Avant de se lancer pleinement dans le projet, l'acteur hésite. Ces histoires troublantes d'agressions d'enfants ne lui plaisent pas. Il en est terrifié. Il livre ses premières impressions à Parade :

J'ai des enfants et je ne peux pas vraiment lire ou regarder quoi que ce soit où les enfants sont les victimes. Je n'aimais pas le sujet et je n'aimais pas le gars (George Harvey). Non pas que vous devez aimer chaque personne que vous jouez.

Finalement, le script l'intéresse et la dimension de Lovely Bones s'affiche comme une étude de la perte d'un proche, et d'émotions liées à un crime aussi atroce. Il signe. Mais la préparation pour ce rôle devient l'une des tâches les plus difficiles. Devant s'informer des monstruosités de tueurs en série pour rentrer au mieux dans son personnage, l'acteur travaille avec un ancien enquêteur du FBI, John Douglas, spécialisé dans la psychologie des criminels.

George Harvey (Stanley Tucci) - Lovely Bones ©Paramount Pictures

De plus, Stanley Tucci lit beaucoup sur le sujet. Il s'intéresse particulièrement à Dennis Rader, alias "BTK", un tueur en série connu pour avoir ligoté, torturé et tué des dizaines de personnes. Son personnage s'inspire de ce meurtrier, qui observait ses futures victimes pendant plusieurs jours et détaillait ses plans sinistres :

J'ai beaucoup lu sur le tueur BTK. J'ai longuement parlé avec John Douglas, un agent du FBI et profiler criminel, qui a écrit un livre sur lui. J'ai découvert beaucoup de choses sur ce qu'il avait en tête, et je dois dire que la plupart d'entre elles étaient troublantes. Ensuite, j'ai regardé des documentaires et lu des transcriptions vraiment dérangeantes d'autres tueurs en série.

Le physique banal d'un meurtrier insoupçonné

Son physique dans le film se rapproche également de "BTK", ou d'un homme à première vue "normal". C'est d'ailleurs un point sur lequel l'acteur est revenu dans son interview pour Parade :

Harvey est le gars dont vous entendez parler après les faits, que personne ne soupçonnait, car il était juste tellement normal. Plus il était réel, plus il était terrifiant. Plus il était banal, plus il était terrifiant. Ce qui m'intéressait vraiment en tant qu'acteur, c'était comment quelqu'un pouvait être cette personne que nous voyons tous les jours dans des situations ordinaires, puis commettre les actes les plus horribles, juste sous notre nez.

Puis vient le tournage. Même si aucun viol ni meurtre n'est représenté à l'écran, les scènes de séduction avec Saoirse Ronan s'avèrent pénibles et délicates à jouer. Mais la confiance entre les deux acteurs facilite ces séquences. À l'arrivée, Stanley Tucci livre une performance glaçante dans Lovely Bones.