Lover, Stalker, Killer sur Netflix : que devient Dave Kroupa ?

Découvrez ce que devient Dave Kroupa, au centre du documentaire Netflix "Lover, Stalker, Killer : l'ex de l'extrême". Attention ! Cet article contient des spoilers sur le film !

Lover, Stalker, Killer : le nouveau docu Netflix qui fait le buzz

Disponible depuis le 9 février dernier sur Netflix, le documentaire Lover, Stalker, Killer : l'ex de l'extrême, caracole en tête des films les plus visionnés sur la plateforme. Il faut dire qu'il coche toutes les cases du divertissement que les spectateurs adorent : une histoire vraie sordide, aux rebondissements si nombreux qu'on la croirait sortie d'un thriller hollywoodien.

À l'image de La Vérité kidnappée, le public s'est pris de passion pour cette histoire folle s'étant déroulée aux États-Unis il y a plus de dix ans.

Pour rappel, le documentaire s'intéresse à l'histoire sordide de Dave Kroupa, un homme célibataire, fraîchement séparé de sa femme, qui décide de s'inscrire sur une application de rencontres en ligne. Rapidement, il fait la connaissance de Liz Golyar, une femme avec qui il partage de nombreux points communs. Alors que leur relation se passe pour le mieux, il croise par hasard le chemin de Cari Farver, et tombe rapidement sous son charme. Les deux entament alors une idylle. Mais rapidement, le comportement de Cari change, et elle commence à envoyer des SMS de menace, envers Dave, mais également envers Liz, et son ex-femme Amy. Pire encore, elle menace de s'en prendre à eux. Mais Cari demeure introuvable. Ça n'est que lorsqu'une équipe d'enquêteurs se penche sur l'affaire qu'ils découvrent la sinistre vérité.

Que devient Dave Kroupa ?

Les événements relatés dans Lover, Stalker, Killer ont profondément affecté tous ceux qui ont été impliqués dans cette affaire, et Dave Kroupa n'a pas été une exception. Bien qu'innocent dans les événements horribles qui se sont déroulés, Kroupa a néanmoins été un catalyseur majeur de l'histoire. De ce fait, sa proximité avec la tragédie a rendu les années suivant la mort de Cari Farver et les révélations sur ce qui lui était réellement arrivé, compréhensiblement difficiles.

Après une enquête approfondie, il est apparu clairement que Liz Golyar s'était fait passer pour Cari Farver tout en harcelant Dave Kroupa. De plus, elle avait réellement assassiné Cari et utilisait l'usurpation d'identité comme stratagème pour convaincre les proches de cette dernière qu'elle était toujours en vie. Bien qu'elle ait finalement été arrêtée et purge actuellement une peine à perpétuité, cette révélation a eu un impact sismique compréhensible sur Dave Kroupa.

Depuis l'affaire, Dave Kroupa mène une vie tranquille dans le Nebraska rural avec sa nouvelle femme, Margie Hover. Selon le documentaire, il a encore des regrets persistants sur ce qui s'est passé, expliquant : "Si j'avais su que le choix était cette folie ou dire à Cari que je n'étais pas intéressé, j'aurais dit à Cari que je n'étais pas intéressé. Mais on n'a pas ce choix."

Bien que sa compagne ait confirmé au magazine People que Dave avait pu se détendre davantage ces dernières années, elle a néanmoins révélé qu'il "protégait toujours étroitement son adresse e-mail et son numéro de téléphone".

Les enquêtes policières ont clairement établi que Dave Kroupa ne portait aucune responsabilité dans ce qui était arrivé à Cari Farver. Néanmoins, il a révélé qu'il ressentait toujours une culpabilité significative concernant l'affaire.