Un des films les plus traumatisants de tous les temps va avoir un remake

La star de "The Batman" Robert Pattinson développe un projet autour d'un des films les plus durs et traumatisants de l'histoire du cinéma : "Possession". Il produira en effet un remake de ce film d'horreur culte, Prix d'interprétation féminine pour Isabelle Adjani à Cannes en 1981.

Isabelle Adjani en feu pour une inoubliable terreur

En 1981, Isabelle Adjani livre une des plus grandes performances d'interprétation de l'histoire du cinéma. Elle le fait dans un film d'horreur psychologique devenu culte et considéré lui-même comme un des meilleurs films de tous les temps : Possession.

Réalisé par le cinéaste polonais Andrzej Żuławski, Possession raconte l'histoire suivante.

Mark (Sam Neil) retourne chez lui à Berlin alors que sa femme, Anna (Isabelle Adjani), décide de le quitter. Il la soupçonne d'avoir un amant en la personne d'Heinrich (Heinz Bennent), un illuminé adepte du New Age. Mais celui-ci lui affirme qu'elle l'a aussi quitté pour un autre. Alors que les rapports de Mark avec sa femme deviennent de plus en plus tendus, il se rend compte que le nouvel amant de cette dernière n'est pas humain.

Robert Pattinson aux commandes du remake de Possession

Comme d'abord révélé par The Hollywood Reporter, un remake de Possession est sur les rails. Et c'est Robert Pattinson, leader de la jeune génération d'Hollywood et star de The Batman, qui le produira. Pour le moment, il n'est pas prévu qu'il apparaisse au casting.

À la réalisation de ce nouveau film Possession, c'est le réalisateur Parker Finn, dont le premier long-métrage Smile a été un très grand succès - et dont la suite arrive cet automne -, qui a été choisi.

Toute l'attention se porte maintenant sur le casting qui sera constitué. Si le remake se montre fidèle, il faudra ainsi trouver une actrice prête à prendre la suite d'Isabelle Adjani et tout donner pour recréer une performance unique.