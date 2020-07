Luca : le nouveau film d'animation Disney/Pixar se dévoile

En relation Luca

Alors que leur prochain film d'animation, "Soul", sortira dans les salles le 25 novembre 2020, Disney Pixar a dévoilé une première affiche et un pitch pour son prochain long-métrage prévu pour 2021 nommé "Luca". Ce film, qui se déroulera en Europe et plus précisément en Italie, racontera la rencontre et l'amitié entre le jeune Luca et un garçon qui est en réalité un monstre qui vient des profondeurs des mers. Le film est annoncé pour le 23 juin 2021.