Luca : le Pixar cuvée 2021 a sa première bande-annonce

Ça sent déjà bon l'été dans la première bande-annonce de "Luca", nouvelle production Pixar qui arrive en juin prochain. Nous suivrons deux enfants capables de se transformer en créatures marines.

Luca : Pixar va enjoliver l'été 2021

Il arrive que Pixar propose deux films durant une même année. Mais en 2021 nous ne devrions pas être dans ce cas de figure. Seul le long-métrage Luca est prévu dans nos salles. Sa sortie chez nous est programmée le 23 juin prochain. On espère que les salles seront ouvertes à ce moment et que nous pourrons en profiter. Car il ne faut pas exclure la possibilité d'accueillir cette nouvelle tentative du studio sur la plateforme Disney+ (comme ce qui a été fait pour l'excellent Soul).

Si le dernier long-métrage abordait des problématiques pas forcément évidentes pour le très jeune public, Luca devrait renouer avec une forme de spectacle plus accessible. L'intrigue prendra place sur la Riviera italienne, en pleine vacances estivales. Un moment de l'année où les jeunes peuvent profiter de leur liberté dans ce cadre idyllique. Nous ferons la connaissance du héros qui donne son nom au film. Un enfant qui passe ses journées avec son ami Alberto. Les deux garçons vont se retrouver embarqués dans une aventure qui se déroulera sur la terre ferme mais aussi sous l'eau.

Ce scénario servira à parler du passage à l'âge adulte et de thèmes très réalistes. Comme toujours avec Pixar, on s'attend à plusieurs niveaux de lecture pour essayer de satisfaire toutes les générations. Difficile ne pas voir des points communs avec Call Me By Your Name même si le fantastique prendra vite le pas sur le reste et nous éloignera de l'oeuvre de Luca Guadagnino.

Luca ©Walt Disney Company

Pixar s'est déjà aventuré en Europe avec Ratatouille. Or, l'Italie est une contrée qui n'a jamais été exploitée dans une de leurs productions. C'est donc avec curiosité que l'on attend de voir comment seront traitées les spécificités de la vie italienne et du folklore local. En règle générale, un concept alléchant se trouve à la base des histoires Pixar. C'est pourquoi on espère que ce monde marin avec des monstres sera traitée avec inventivité et ne se contentera pas d'une histoire d'amitié déjà vue et revue.

Une délicieuse première bande-annonce

Une toute première bande-annonce de Luca vient de sortir. L'ambiance sent bon l'été et donne envie d'aller rouler en Vespa dans ce coin d'Italie. Il faut noter d'emblée à quel point le résultat visuel de l'animation est sublime. La direction artistique est un régal pour les yeux, avec des couleurs chatoyantes.

Cependant, on ne comprend pas encore tous les rouages de l'histoire. Il se peut que les deux vieilles dames que l'on voit soient des potentielles méchantes. On soulignera aussi que le jeune Luca est également capable de se transformer. Jusqu'ici, nous pensions que seul Alberto était dans ce cas. Les deux enfants semblent appartenir au même monde et ne peuvent afficher leur véritable forme qu'à l'abris des regards indiscrets. De ce qui est perceptible, Luca et Alberto décident de passer un été différent en se transformant en humains. Il y a fort à parier que leur face cachée risque d'être révélée, ce qui pourrait bien leur causer des ennuis. Impossible de dire si un grand Pixar nous attend mais les voyants sont suffisamment au vert pour que l'on considère le film comme l'un des événements de l'été prochain.