Luca : les héros du prochain Pixar se dévoilent en image

À peine le temps de se remettre du magnifique "Soul" sorti en fin d'année dernière que Pixar lance la promotion de son prochain bébé, "Luca". Cette histoire sur deux amis durant des vacances ensoleillées en Italie se montre dans une toute première image officielle.

Luca : Pixar nous embarque en Italie pour son prochain film

Nous aurons eu deux titres estampillés Pixar en 2020. Le sympathique En Avant puis le magistral Soul, envoyé sur Disney+ au lieu d'une sortie dans les salles. Le grand écran, le prochain long-métrage y aura normalement le droit. On le souhaite à Luca, même si Disney a sérieusement statué sur son envie de mettre en avant sa plateforme. Étant donné qu'un seul Pixar est prévu en 2021, on mise sur une sortie au cinéma pour ce film qui sent bon l'été.

Luca tient son titre de son jeune héros principal. Un garçon qui passe d'incroyables vacances sur la Riviera italienne en compagnie de son ami Alberto. Il va cependant découvrir que ce dernier est un monstre marin pouvant prendre une forme humaine pour se rendre sur la terre ferme. Le duo partagera une aventure magique et apprendra à grandir, comme dans tous les bons récits d'apprentissage. Pixar sait y faire en la matière et devrait nous régaler avec cette production prévue le 23 juin prochain à l'affiche, juste après le lancement de l'été.

Rencontrez les deux héros dans une première image

Empire a le privilège de nous diffuser la toute première image officielle du film. Luca est vraisemblablement le personnage à gauche et Alberto celui de droite :

Luca ©Disney

Le réalisateur italien Enrico Casarosa évoque chez Empire ses inspirations et n'hésite pas à vendre son travail comme un hommage au cinéma de Fellini et aux autres grands réalisateurs de ce pays, tout en précisant qu'il avait aussi été inspiré par l'immense Hayao Miyazaki. Si on nous prend par les sentiments de cette manière, ça sera dur de résister...

Il a évidemment mis de sa personne et de son expérience dans cette histoire, ayant lui-même passé des étés dans des coins comme celui du film. Difficile devant cet aperçu de ne pas penser à Call Me By Your Name, tant le mood ensoleillé a été marquant chez Luca Guadagnino. Les deux titres ont l'air de partager une envie d'évoquer ce passage de l'enfance au monde des adultes. Néanmoins, Luca adoptera une approche basée sur l'amitié plus que sur l'amour. Après cet aperçu, on ne demande qu'à découvrir désormais une première bande-annonce ! Le réalisateur a annoncé dans un tweet qu'il faudra encore patienter quelques semaines pour que ce soit le cas :