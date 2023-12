"J'ai beaucoup à dire" : Lucie Lucas accuse Victoria Abril d'agressions sexuelles

Suite à la publication d'une tribune de soutien à Gérard Depardieu, l'actrice Lucie Lucas ("Clem") a fait part de sa colère avant d'accuser son ancienne collègue Victoria Abril d'agressions sexuelles et d'évoquer "des dossiers" sur d'autres signataires.

Lucie Lucas en colère devant la tribune en soutien à Gérard Depardieu

Le 7 décembre dernier, France 2 diffusait un nouveau numéro de Complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu. On y voyait, entre autres, le comédien accusé en avril 2023 de violences sexuelles par 13 femmes avoir un comportement plus qu'inapproprié, avec des remarques déplacées envers une interprète, ou en sexualisant une enfant de 10 ans sur un cheval. Depuis, il y a eu beaucoup de réactions. D'abord des personnes choquées devant ces images. Mais ensuite, des personnalités, dont certaines du cinéma français, sont venues prendre la défense du comédien.

Ainsi, une tribune de soutien à Gérard Depardieu, signée par 50 personnalités de la culture, a été publiée sur le site du Figaro sous le titre "N’effacez pas Gérard Depardieu". L'acteur y est présenté comme "le plus grand des acteurs", "le dernier monstre sacré du cinéma" et les signatures expliquent qu'ils ne peuvent "plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui". Une position qui a évidemment fait réagir à nouveau, notamment Lucie Lucas, choquée de voir Victoria Abril, sa partenaire dans la série Clem, faire partie de ces signataires.

Lucie Lucas et Victoria Abril - Clem ©TF1

C'est en voyant une publication de Charlotte Arnould (qui avait déposé une plainte pour viols en 2020 contre Gérard Depardieu), sur son compte Instagram, relayant le nom des signataires, que Lucie Lucas a découvert celui de Victoria Abril. En répondant à ce post, la comédienne s'est adressée directement à son ancienne collègue : "C'est pas vrai?? ... Je suis sous le choc... Dis moi que tu n'as pas fait ça?!".

L'actrice balance tout, même sur Victoria Abril

Puis, c'est en réponse à un second post de Charlotte Arnould, qui partage cette fois le texte de "la tribune poubelle" comme elle l'écrit, que Lucie Lucas s'est lancée dans des révélations fortes. Elle explique, avec colère, avoir protégé pendant des années des personnes aux comportements problématiques. Avoir caché la vérité aux journalistes en faisant mine que les tournages se déroulaient très bien.

OK... Donc moi ça fait 15 ans que je suis comédienne et que je protège une bonne partie de ces boomers dégénérés en ne disant pas en interview tout le mal qu'ils font aux autres sur un plateau de tournage... En répondant éternellement aux journalistes que tout s'est très bien passé sur le tournage, que tout le monde est tellement gentil et adorable... Alors que c'est souvent totalement faux ! Combien de comportements inadmissibles ai-je tus ?

Lucie Lucas continue en affirmant qu'il y a, parmi les signataires de la tribune de soutien à Gérard Depardieu, des personnes sur lesquels il y aurait de nombreux dossiers, et qu'elles seraient donc bonnes pour la retraite. Elle pointe enfin directement Victoria Abril, qui jouait sa mère pendant des années dans Clem, et qui serait responsable de "nombreuses agressions, y compris sexuelles, envers (ses) partenaires".

J'ai beaucoup à dire sur certaines personnes de cette liste délicieuse de co-signataires... Avec TOUT ce que les jeunes générations de comédiens ont de dossiers sur vous, j'espère que vous êtes prêts pour la retraite parce qu'on ne vous protégera plus ! Hein Victoria... Tu veux qu'on parle de tes nombreuses agressions, y compris sexuelles envers tes partenaires ? À y réfléchir, je ne suis pas surprise que tu aies signé ce torchon... Tu flippes toi aussi et à y réfléchir tu as bien raison. Ça suffit le délire.

©Instagram

Des accusations qui, on le précise, ne sont pour le moment que les dires de Lucie Lucas. Mais cela traduit d'un réel problème au sein du cinéma français, et d'une scission certaine entre différentes générations.