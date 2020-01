Lucky : découvrez les teasers hilarants du nouveau film du réalisateur de Dikkenek

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Lucky

Quatorze ans après Dikkenek, Olivier Van Hoofstadt est de retour à la comédie avec « Lucky » qui se dévoile avec deux teasers hilarants dans lesquels on découvre, entre autres, Florence Foresti et Michaël Youn. Le film est attendu dans nos salles le 26 février.

Ça fait (déjà !) quatorze ans que Dikkenek est sorti sur nos écrans et que nous attendons avec impatience la nouvelle comédie de son réalisateur, Olivier Van Hoofstadt. Bonne nouvelle : elle s’appelle Lucky et arrivera sur nos écrans le 26 février prochain. Pour l’occasion, le réalisateur s’est entouré d’une belle brochette de comédiens, parmi lesquels on retrouve une nouvelle fois Florence Foresti dans la peau d’une flic totalement corrompue. À ses côtés, il y aura, entre autres, Michaël Youn et Alban Ivanov, dans les rôles de deux potes qui décident, pour s’en sortir financièrement, de voler le chien d’une brigade des stups (ce qui ne sera évidemment pas une riche idée).

Présenté en sélection officielle au festival de l’Alpe d’Huez 2020, Lucky se dévoile aujourd’hui à travers deux teasers hilarants, qui nous promettent une nouvelle comédie déjantée, dans les pas de Dikkenek. La première vidéo, centrée sur le personnage de Florence Foresti, est disponible en tête d’article, la deuxième, centrée sur les personnages de Michaël Youn et d’Alban Ivanov est disponible ci-dessous :

Rendez-vous dans les salles le 26 février pour découvrir Lucky.