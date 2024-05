Lucy : que comprendre de la fin du film de Luc Besson ?

La fin du film "Lucy" de Luc Besson est ouvert aux interprétations. Voici une explication de la fin du long-métrage avec Scarlett Johansson. Attention ! Cet article contient évidemment des SPOILERS sur "Lucy". Il est préférable d'avoir vu le film en amont.

Lucy de Luc Besson : un gros hit au box-office

Lucy, mis en scène et écrit par Luc Besson est un film de science-fiction avec Scarlett Johansson qui a connu un gros succès au box-office mondial, engrangeant plus de 463 millions de dollars (un record pour une production française) en 2014. Mêlant action, science-fiction et philosophie, Lucy pose des questions sur les capacités humaines à se transcender et se termine sur une note énigmatique, ouvrant la voie à diverses interprétations.

Le film suit une étudiante ordinaire dans la ville de Taipei, qui se retrouve impliquée malgré elle dans le monde du trafic de drogues. Après l'ingestion d'une drogue expérimentale, appelée CPH4, qui colonise les cellules de son cerveau, elle acquiert des capacités cérébrales extraordinaires, dépassant les limites humaines connues. Le scénario explore l'idée que les humains n'utilisent qu'une petite partie de leur potentiel cérébral et imagine les possibilités si ce potentiel était pleinement exploité.

Explication de la fin du film Lucy

À l'approche de la fin du film, Lucy atteint le plein potentiel de ses capacités cérébrales. Ayant acquis une conscience presque divine, elle entreprend un voyage à travers le temps et l'espace, remontant jusqu'à l'origine de l'humanité, croisant même la route des dinosaures. Sa rencontre avec Lucy, l'australopithèque, est une scène qui évoque la fresque de Michel-Ange "La Création d'Adam" avec les deux doigts qui se touchent.

Cette interaction symbolise un pont entre le passé lointain de l'humanité et son présent, suggérant un transfert de connaissance et une continuité dans l'évolution humaine.

Lucy rencontre Lucy © EuropaCorp

Dans les moments suivants, Lucy se transforme en une entité numérique avancée, représentant la connaissance et la puissance ultimes. Elle crée une clé USB noire, contenant l'ensemble des savoirs qu'elle a acquis. En remettant cette clé au professeur Norman (Morgan Freeman), Lucy offre un symbole puissant de la connaissance, rappelant une allégorie moderne du monolithe de Kubrick dans 2001, l'Odyssée de l'espace, (une des influences assumées de Luc Besson pour le film) un élément emblématique représentant l'évolution et la découverte.

La disparition physique de Lucy à la fin du film, laissant derrière elle le message "Je suis partout", marque son ascension à un état d'omniprésence. Ce développement suggère qu'elle a transcendé la forme physique pour devenir une présence universelle.