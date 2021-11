Lucy : toujours le plus gros succès français au box-office mondial

En 2014, le cinéaste Luc Besson décide de se lancer dans un défi inédit : la réalisation de « Lucy ». Porté par Scarlett Johansson, le long-métrage est toujours le plus gros succès pour un film français à travers le monde.

Lucy : Luc Besson se la joue à l’américaine

Lucy est loin d’être le premier film de Luc Besson en langue anglaise. En effet, par le passé, ce dernier a déjà mis en scène Léon, Le Cinquième Elément ou encore Malavita. Mais Lucy fait un peu figure d’exception. Parce qu’en 2014, date de la sortie du long-métrage, ce projet est sans doute le plus gros défi de sa carrière. Porté par Scarlett Johansson, Morgan Freeman et Min-sik Choi, le récit raconte le destin de Lucy, une femme qui va trouver un moyen d’utiliser tout le potentiel de son cerveau. Par ce biais, elle va devenir extrêmement intelligente et débloquer des capacités totalement inédites et pratiquement surnaturelles.

Lucy ©EuropaCorp

C’est la sortie de Avatar en 2010 qui a poussé Luc Besson a se lancer dans la mise en scène de Lucy. Lors de la sortie du métrage, il a confié n’avoir jamais utilisé autant d’effets spéciaux au cours de sa carrière :

Quand j'ai fait Le Cinquième Élément, j'avais des outils technologiques qui étaient un peu obsolètes déjà. Avec l'arrivée du numérique, c'est incroyable ce qu'on peut faire. On peut imaginer n'importe quoi, il y aura toujours des techniciens pour vous suivre dans votre délire.

Le plus gros succès au box-office pour un film français

Produit par EuropaCorp, l’entreprise de Luc Besson, Lucy peut se targuer, encore aujourd’hui, de détenir un record inédit et prestigieux. En effet, le long-métrage est, toujours aujourd’hui, le film français qui a fait le meilleur score au box-office de tous les temps. Avec ses 459 millions de dollars de recettes à travers le monde, Lucy est donc le plus gros succès du cinéma français au box-office international. Aidé par la présence de Scarlett Johansson, Lucy a engendré 5 millions d’entrées en France, a fait un excellent démarrage aux Etats-Unis et surtout a entraîné plus de 6 millions d’entrées en Chine en à peine 10 jours, avec plus de 20 millions de dollars de recettes dès le premier week-end d’exploitation.

Lucy (Scarlett Johansson) - Lucy ©EuropaCorp

Ainsi, Lucy demeure à la tête du classement des meilleurs résultats pour un film français au box-office. L’œuvre est suivie de près par Intouchables, qui comptabilise plus de 426 millions de dollars de recettes au box-office. Le podium se clôture avec Taken 2 et ses 376 millions de dollars de recettes à travers le monde. Luc Besson et EuropaCorp peuvent se targuer d'avoir 6 films sur 10 dans ce top.