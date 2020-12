Lui : Guillaume Canet a réalisé un film secret pendant le confinement

Guillaume Canet a, comme d'autres artistes, trouvé de l'inspiration pendant le confinement. Il aura ainsi pu tourner le film "Lui", dans le plus grand secret. Ce thriller psychologique risque de ne pas tarder à arriver dans les salles et sera porté par une magnifique distribution.

Lui : tout ce que l'on sait sur le prochain Guillaume Canet

La pandémie va faire surgir dans son sillage toute une liste d'oeuvres qui auront été conçues pour l'évoquer. La mode a déjà commencé, que ce soit avec des longs-métrages ou des séries. On sait, par ailleurs, que plusieurs projets sont prévus, chez nous et forcément aux USA. S'ajoute désormais à cette liste le film Lui, réalisé par Guillaume Canet. L'acteur et réalisateur vient de dévoiler sur son compte Instagram qu'il l'avait tourné dans le plus grand secret, pendant le confinement. On ne s'y attendait pas, lui que l'on savait au travail pour préparer Astérix et Obélix: L'Empire du Milieu. Il dévoile dans son post comment il est arrivé à tourner cet autre film, plus modeste forcément, avec une équipe réduite et, surtout, une très belle distribution dans laquelle il figure, avec Virginie Efira, Gilles Cohen, Mathieu Kassovitz, Nathalie Baye, Patrick Chesnais et Laetitia Casta.

D'après l'un des hashtags qui se trouve en fin d'article, c'est à un thriller psychologique que l'on doit s'attendre. "Un film particulier", même. De ce que l'on sait, le film s'est tourné et se passera en Bretagne, pendant le confinement. Un compositeur de musique se retrouve enfermé dans sa maison à cause de la pandémie. Il ne va cependant pas se couper du monde et recevra plusieurs visites : celle de sa femme, de son meilleur pote, de ses parents et... de sa maîtresse. On ne sait pas encore quel scénario a brodé Guillaume Canet autour de ce postulat. On a une petite attente à son sujet, principalement pour son casting que l'on trouve très fort.

À en croire le texte du réalisateur, Lui doit normalement être prêt, ou du moins pas loin de l'être. Car il se peut qu'on le retrouve très vite à l'affiche quand les salles pourront de nouveau ouvrir. À noter que Guillaume Canet est tout de même accompagné de Pathé sur ce projet et qu'on ne manquera pas d'en entendre parler quand une date sera arrêtée pour la distribution.