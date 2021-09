Lui : la bande-annonce loufoque du nouveau film de Guillaume Canet

Guillaume Canet est de retour sur le grand écran, en tant qu'acteur et réalisateur dans le film "Lui". Ce thriller psychologique au casting prestigieux se dévoile dans une bande-annonce pour le moins loufoque.

Lui : le confinement fut productif pour Guillaume Canet

Alors que tout le monde attend la sortie du prochain Astérix & Obélix réalisé par Guillaume Canet, l'acteur et réalisateur propose son nouveau film intitulé Lui. La sortie en salle est prévue pour le 27 octobre prochain. En effet, Guillaume Canet a dû stopper la réalisation d'Astérix suite à la pandémie de coronavirus. Mais le premier confinement a été bénéfique pour l'acteur qui en a profité pour rédiger un tout nouveau scénario. Écrit d'une seule traite, le film Lui a été tourné en Bretagne pendant quatre semaines avec une équipe réduite.

Le deuxième confinement a permis à Guillaume Canet de se jeter corps et âme dans le montage de cette nouvelle histoire pleine de suspense et de moments absurdes. À la fois devant et derrière la caméra, il partage l'affiche avec Virginie Efira, Laetitia Casta, Mathieu Kassovitz, Nathalie Baye, Patrick Chesnais et Gilles Cohen. La production de ce film est assurée par Alain Attal, producteur des films de Canet depuis de nombreuses années.

Un artiste en mal d'inspiration

Contrairement à Guillaume Canet qui fourmille d'idées et d'imagination, son personnage est confronté au syndrome de la page blanche. Le synopsis officiel du film Lui est le suivant : Un homme, compositeur de musique, à la croisée des chemins, doute et s’interroge sur le sens de sa vie. Ce questionnement le pousse à s’isoler dans une maison en Bretagne, où vont défiler les personnes importantes de sa vie : sa femme, sa maîtresse, son meilleur ami, ses parents, son docteur. Fort de ces échanges, il faudra qu’il sorte de ce moment charnière pour mieux comprendre qui il est.

Lui ©Pathé

Ce thriller psychologique, un brin loufoque, va suivre cet homme qui s'installe dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. C'est dans ce lieu étrange et reculé, qu'il va être confronté à un piano désaccordé et des visiteurs plutôt invasifs, bien décidés à ne pas le laisser en paix. Entre scènes farfelues et moments tendus, le film se dévoile en image dans une bande-annonce à découvrir en une d'article.

Rendez-vous donc le 27 octobre 2021 pour le découvrir dans les salles.