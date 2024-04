Nouveau sur Netflix : Jean-Claude Van Damme piégé dans un thriller brutal

En 2018, Julien Leclercq, réalisateur du récent "Le Salaire de la peur" sur Netflix, dirige Jean-Claude Van Damme dans un thriller pluvieux et violent, "Lukas". Une histoire de rédemption et un rôle inédit pour la grande star de l'action, qui vient d'arriver sur Netflix.

JCVD de retour au pays

À la suite de la mise en ligne de Le Salaire de la peur de Julien Leclercq, Netflix vient d'ajouter à son catalogue Lukas, thriller sombre du même réalisateur sorti en 2018. Bien loin du soleil et de la chaleur écrasante de son récent succès - actuellement à la 2e place du Top 10 Monde -, c'est ici dans la grisaille bruxelloise que le réalisateur français confie à Jean-Claude Van Damme l'histoire d'un père, ancien garde du corps usé, pris dans une terrible injustice.

Un ancien garde du corps qui enchaine les petits boulots de sécurité dans des boites de nuit pour élever sa fille de 8 ans se retrouve contraint de collaborer avec la police. Sa mission : infiltrer l’organisation d’un dangereux chef de gang flamand.

Julien Leclercq, fan mais protecteur

Julien Leclercq, dans une approche plus intime et personnelle que ses précédents films, rappelle au casting de Lukas Sami Bouajila, star du film et de la série Braqueurs, ainsi que Kaaris qui y fait une courte apparition. Le casting de Jean-Claude Van Damme est à souligner. Même si auparavant Julien Leclercq avait déjà tourné avec des pointures comme Albert Dupontel (Chrysalis), Gilles Lellouche ou encore Tahar Rahim (Gibraltar), c'est un autre défi quand il faut diriger une icône mondiale du cinéma. Au sujet de son acteur principal dans Lukas, légende du cinéma d'action, le réalisateur nous avait ainsi déclaré :

(Je suis fan) comme tout le monde. Mais je ne l'ai pas approché comme un fan. Sinon, je pense que j'aurais été mort... Je lui ai dit d'ailleurs. C'est pas un truc d'ego, c'est de la protection. Comme une maman, avec son film, pour lui dire : "Écoute, pour moi la star c'est mon film. Tu viens chez moi et tu seras bien loti chez moi. Viens, fais-moi confiance." Et il m'a dit : "Ok, d'accord." C'est une immense star, une icône, mais sur le plateau, quand on cuisine comme ça, dans l'intimité... C'est un immense acteur.

