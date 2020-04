Luke Cage : Tarantino révèle l'acteur qu'il voulait dans le rôle principal de son film

Au début de sa carrière, Quentin Tarantino avait pour souhait de mettre en scène une adaptation des comics Marvel. Son choix s'était porté sur Luke Cage, mais il ne voulait pas faire ce film n'importe comment et avait une seule idée pour le rôle principal.

Quentin Tarantino chez Marvel. Une rencontre qu'on aurait du mal à imaginer de nos jours, parce que le MCU serait sûrement un cadre de travail trop restreint pour un réalisateur qui tient à sa liberté. Mais avant que l'univers étendu n'existe, plusieurs autres adaptations ont vu le jour. Et d'autres, non. En l'occurence, Tarantino était très intéressé au début de sa carrière par réaliser un film Luke Cage. C'était juste après Reservoir Dogs, son premier essai qui l'a révélé au monde entier. Si vous connaissez un peu la filmographie du cinéaste, vous aurez alors compris qu'il n'avait pas comme intention initiale de faire Pulp Fiction. C'est là où l'histoire est drôle, parce que s'il avait pu monter ce Luke Cage, on ne sait pas si un tel chef-d'oeuvre aurait vu le jour ensuite. On rappelle qu'on parle quand même d'une oeuvre absolument culte, récompensée d'une Palme d'or à Cannes en 1994.

Tarantino revient sur son Luke Cage avorté

De passage dans le podcast d'Amy Schumer, 3 Girls, 1 Keith, le réalisateur est revenu sur ce rendez-vous manqué avec un héros qu'il a adoré durant sa jeunesse. On sait qu'il est fan de comics et, plus généralement, de la culture pulp ou underground. Luke Cage est justement la réponse de Marvel à l'émergence de la blaxploitation, un courant que Tarantino apprécie et auquel il rendra hommage quelques années plus tard avec Jackie Brown. Il savait vraiment dans quelle direction aller avec ce film Marvel et voulait absolument un acteur précis dans le rôle principal. Un choix qui n'était du goût de tout le monde.

Mes potes fans de comics m'ont persuadé de ne pas le faire, car j'étais sûr que Laurence Fishburne était le type parfait pour incarner Luke cage. Mais mes amis ont tous dit : "Non, non, non, ça doit être Wesley Snipes". Et j'ai répondu : "Écoutez, j'aime bien Wesley Snipes, mas Larry Fishburne est quasiment l'équivalent de Marlon Brando. Je pense que c'est le bon choix." Ce à quoi ils ont répondu : "Oui, mais il devra prendre beaucoup de muscles. Snipes en a déjà !" Puis j'ai explosé.

On remercie ses amis de l'avoir découragé, sinon nous aurions peut-être vécu dans un monde sans Pulp Fiction. Mais, d'un autre côté, on aurait aussi aimé qu'il tentât de prouver qu'il avait raison et qu'il fît ce film, qui plus est avec Laurence Fishburne. C'était évidemment avant Matrix et son inoubliable Morpheus.

Luke Cage a pu ensuite avoir son adaptation sur Netflix dans une série qui a, depuis, été annulée. Est-ce que le personnage peut revenir un jour jouer un rôle dans le MCU ? Tout reste possible, même si la violence dont il fait preuve n'est pas en adéquation avec le cahier des charges de Disney.