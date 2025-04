L'un des meilleurs films de fin du monde est de retour sur Netflix, c'est culte

Sorti en 1998, "Deep Impact" avait été éclipsé par le raz-de-marée Armageddon. Vingt-six ans plus tard, le film catastrophe de Mimi Leder refait surface sur Netflix. L’occasion de redécouvrir un classique au ton plus intime que spectaculaire.

Une apocalypse à hauteur d’humain

En 1998, Hollywood s’est passionné pour la fin du monde. Deux films majeurs sortent à quelques semaines d’intervalle : Armageddon, dirigé par Michael Bay, et Deep Impact, réalisé par Mimi Leder. Le second est moins bruyant, moins tape-à-l’œil — mais pour beaucoup, il a mieux vieilli.

L’intrigue démarre lorsqu’un jeune astronome (Elijah Wood) détecte une comète en route directe vers la Terre. Très vite, le gouvernement américain se mobilise : une mission spatiale est lancée pour tenter de détourner l’objet céleste. Mais l’opération échoue partiellement, et deux fragments de la comète se dirigent désormais vers la planète. Le premier provoquera un tsunami. Le second pourrait tout anéantir. Entre temps, le film suit plusieurs trajectoires humaines : un couple d’adolescents confronté à l’impossible, une journaliste en quête de réconciliation, un président sobre et déterminé face au chaos (Morgan Freeman).

Contrairement à Armageddon, Deep Impact ne mise pas tout sur l’action ou les effets spéciaux. Il préfère raconter la peur, l’attente face à l'inéluctable, et les choix moraux. Un film catastrophe, oui, mais du côté des civils.

Deep Impact de retour sur Netflix

À sa sortie, Deep Impact a souffert de la comparaison avec Armageddon. Moins spectaculaire, moins starifié, il a été relégué au second plan. Pourtant, avec le recul, certains y voient un contrepoint précieux. Là où Michael Bay offrait une fête pyrotechnique portée par Bruce Willis et la chanson d'Aerosmith, Mimi Leder proposait un récit plus sobre, centré sur les conséquences humaines d’un cataclysme planétaire.

Le box-office n’a pas aidé : Deep Impact a récolté environ 140 millions de dollars, contre plus de 550 millions pour Armageddon. Mais aujourd’hui, avec sa disponibilité sur Netflix, le film retrouve un nouveau public — ou redonne matière à réflexion à ceux qui l’avaient oublié.

Ce retour sur plateforme permet aussi de revoir une époque où les films de fin du monde savaient encore jouer la carte de l’émotion.