Lunatic at Large : un projet abandonné de Stanley Kubrick revient à la vie

De nombreux projets abandonnés existent dans l'histoire du cinéma. L'immense Stanley Kubrick en a plusieurs à son actif et l'un d'entre eux, "Lunatic at Large", est en très bonne voie pour finalement prendre vie plus de 20 ans après la mort du metteur en scène.

Stanley Kubrick : les projets avortés, ça le connaît

Même les plus grands cinéastes ne font pas ce qu'ils veulent. Un artiste reste toujours soumis à la volonté des studios et on pourrait citer beaucoup d'exemples de projets portés par des noms majeurs de la profession qui n'ont pas abouti. Question d'époque, parfois. Ou financière, souvent. De quoi nous rappeler que le cinéma est avant tout une industrie et que la mise au monde d'un film n'est pas quelque chose de simple. Stanley Kubrick, aussi talentueux qu'il pouvait être, n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait dans sa carrière.

Les cinéphiles connaissent déjà l'histoire autour de son ambitieux Napoléon. Un film pour lequel il a énormément travaillé, sans parvenir à le tourner. On peut aussi évoquer le cas A.I. Intelligence artificielle qui l'a longtemps obsédé - après sa mort en 1999, Steven Spielberg a réussi à faire le film pour lui rendre hommage.

David Swinton (Haley Joel Osment ) - A.I. Intelligence artificielle © Warner Bros. France

Lunatic at Large enfin sur de bons rails ?

Moins connu, Lunatic at Large est un long-métrage sur lequel a travaillé Stanley Kubrick pendant un temps. Jim Thompson et le metteur en scène ont ensemble planché sur un traitement. Le processus créatif en est resté à cette étape et aucun scénario abouti n'a vu le jour. Une histoire anodine, dans le monde du cinéma. Mais ce projet abandonné attire depuis des années plusieurs curieux, qui aimeraient bien enfin en faire quelque chose. C'est précisément ce que les producteurs Bruce Hendricks et Galen Walker ont en tête à l'heure actuelle. Variety rapporte en effet qu'ils ont acquis les droits des 70 pages du traitement réapparu au milieu des années 2000 pour en tirer un scénario. La route est encore longue mais les deux compères espèrent que la machine va se mettre en branle rapidement. Au point de planifier un lancement de la production à l'automne prochain. D'ici là, il faut évidemment engager un scénariste et trouver un réalisateur.

Lunatic at Large est un projet très mystérieux qui lorgne vers le genre du film noir. Les informations sont maigres sur l'histoire mais il se dit qu'il devrait être question de la rencontre entre un certain Johnnie Sheppard, ex-forain au caractère volcanique, et Joyce, une belle femme ayant un penchant pour l'alcool. Ils vont vivre ensemble une romance ainsi que plusieurs péripéties dangereuses. Terry Gilliam, habitué notoire des projets avortés, s'est positionné pas plus tard que l'année dernière sur l'adaptation de Lunatic at Large. Avant de jeter l'éponge. Avouons que la symbolique aurait prêté à sourire, s'il était parvenu à réaliser le film abandonné d'un autre.