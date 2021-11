Luther : Idris Elba annonce le début du tournage du film

En 2010, Neil Cross crée Luther, une série policière anglaise rapidement devenue culte. En 5 saisons, le scénariste a développé les démons intérieurs de Luther, un brillant inspecteur de la police criminelle en Grande-Bretagne. Composée de 20 épisodes, la série est surtout l'occasion de présenter Idris Elba dans l'un de ses meilleurs rôles. Le show a d'ailleurs été nommé à de nombreuses reprises aux Emmy Awards et aux Golden Globes. Idris Elba a même remporté la statuette du Meilleur acteur dans une mini-série en 2012.

Idris Elba a récemment confirmé que le tournage du film Luther venait de débuter. En effet, le comédien a publié deux images sur son compte Twitter, dont l'une d'un clap de cinéma, confirmant le début du tournage. Idris Elba a également posté une photo du manteau signature de la série avec la légende « I'm back ». Le projet est en attente depuis 2011, mais Netflix vient de confirmer sa mise en chantier en septembre dernier. Netflix récupère donc les droits de diffusion du film dérivé de la série tandis que la BBC reste comme producteur.

Andy Serkis et Cynthia Erivo rejoignent également la distribution de ce film Luther. Apparemment, ces deux comédiens devraient incarner des rôles de méchants. Cynthia Erivo devrait même être l'ennemie jurée du protagoniste. Le créateur de la série, Neil Cross, est de retour en tant que scénariste. Le film sera réalisé par Jamie Payne, qui a travaillé sur la cinquième saison de la série. Plus tôt cette année, Idris Elba a déclaré ceci à propos de ce projet de long-métrage :

Avec le cinéma, il n'y a pas de limites. Vous pouvez être un peu plus audacieux avec les intrigues, un peu plus international, et un peu plus ambitieux. Mais John Luther sera toujours John Luther.