Luther : Idris Elba donne des nouvelles du film - CinéSéries

Idris Elba, qui interprète le policier John Luther dans la série britannique à succès, a confirmé son envie de voir la série se poursuivre au cinéma. Pour l’heure, rien n’est encore validé mais l’acteur affirme néanmoins que les discussions sont bien entamées et que l’on se rapproche du feu vert.

Luther : une série britannique très populaire

Luther a connu un véritable succès sur la BBC en générant de très bonnes audiences tout au long de ses cinq saisons. On y suit les aventures du policier John Luther de la section criminelle de Londres. L’homme est très tourmenté et doit faire face à des adversaires particulièrement retors qui ne lui simplifient pas la tâche. Cette fiction a été saluée par la critique et a valu à Idris Elba de remporter un Golden Globes amplement mérité.

Idris Elba est toujours motivé pour porter Luther sur grand écran

Depuis plusieurs années maintenant, Idris Elba tease la possibilité d'une suite de la série au cinéma. En décembre 2018, il expliquait par exemple à l’occasion du dévoilement de la saison 5 à Londres que le film Luther continuait son chemin et que Neil Cross, le showrunner, travaillait d’ores et déjà sur un scénario. Selon lui, Luther a tous les atouts pour être un bon film et se placerait dans la lignée des grands thrillers classiques des années 90 comme Seven.

Le comédien en a remis une couche dans une interview accordée à Sky News :

Il n'y a pas de réel projet pour Luther (la série Ndlr) pour le moment. J'ai toujours été très clair en disant que je souhaitais voir Luther revenir en film. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes à deux doigts d'avoir le feu vert pour le film dérivé.

En attendant ce long-métrage, qui reste pour l’heure hypothétique, les fans de la star pourront le retrouver dans The Suicide Squad qui sera réalisé par James Gunn. La sortie est toujours prévue pour le 4 août 2021. Le cinéaste aura la lourde tâche de relever une franchise dont l'image a été écornée par un premier film jugé raté par beaucoup.