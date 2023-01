Luther : Netflix annonce la date de sortie du film

Le célèbre flic londonien incarné par Idris Elba sera prochainement de retour pour sa dernière enquête. Netflix vient de dévoiler un premier aperçu de "Luther : Soleil déchu", à découvrir en mars prochain sur la plateforme.

Luther : le flic le plus malchanceux de Londres

En 2010, après avoir prêté ses traits au gangster Stringer Bell dans Sur écoute, Idris Elba revient sur le petit écran dans la peau de John Luther. Flic brillant aux méthodes peu orthodoxes, ce héros traque au fil de cinq saisons de nombreux psychopathes, à commencer par sa grande ennemie Alice Morgan (Ruth Wilson), avec laquelle il entretient une relation particulièrement ambigüe. L'acteur reçoit un Golden Globe en 2012 pour son interprétation de ce policier à la poisse légendaire.

Alice Morgan (Ruth Wilson) - Luther ©BBC

À la fin de la saison 5, son supérieur Martin Schenk (Dermot Crowley) lui passe les menottes à la suite de plusieurs péripéties marquantes. Dans le dernier épisode de la série, Luther affronte Alice Morgan, qui tue sa partenaire Catherine Halliday (Wunmi Mosaku) avant de se laisser mourir en chutant d'un échafaudage. Interrogé sur le futur du personnage, Idris Elba déclare à Entertainment Weekly en 2019 :

C'est difficile à dire. J'ai l'impression que John devra prendre des décisions en prison. Il est clair qu'il sera désormais très difficile pour lui d'être policier. Je pense que c'est une excellente configuration pour un film.

Une évasion et une nouvelle traque

Après 21 épisodes, John Luther sera donc bientôt de retour dans un long-métrage intitulé Luther : Soleil déchu. Un film mis en scène par Jamie Payne, qui a réalisé quatre épisodes de la série et travaillé sur des programmes comme Doctor Who et Outlander. L'ex-policier sera effectivement derrière les barreaux dans ce projet et tentera de s'évader pour coincer un cyberpsychopathe qui ne cesse de le narguer.

Luther ©BBC

Écrit par Neil Cross, créateur de la série, Luther : Soleil déchu devrait donc être l'ultime enquête du héros. Andy Serkis, Cynthia Erivo, Carl Spencer et Dermot Crowley complètent la distribution du long-métrage, qui sortira sur Netflix. Le géant du streaming vient de dévoiler un premier aperçu sur lequel John Luther apparaît dans la pénombre, vêtu de son traditionnel manteau gris en laine.

Des images mises en ligne pour annoncer la date de sortie du film, qui débarquera le 10 mars prochain sur la plateforme.