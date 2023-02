Luther Soleil déchu : Idris Elba s'évade de prison dans la bande-annonce haletante

Idris Elba reprend le rôle qui lui a valu un Golden Globe dans le film "Luther : Soleil déchu". Une ultime enquête dans laquelle le flic londonien traque un tueur machiavélique incarné par Andy Serkis.

Luther - Soleil déchu : une ultime enquête pour Idris Elba

ATTENTION, les lignes qui suivent contiennent des spoilers !

À la fin de la cinquième saison de Luther, le policier londonien incarné par Idris Elba est en très mauvaise posture. Après son ultime affrontement contre la redoutable Alice Morgan (Ruth Wilson), avec laquelle il entretenait une relation ambigüe depuis les premiers épisodes, le flic se fait arrêter par son supérieur Martin Schenk (Dermot Crowley).

John Luther (Idris Elba) - Luther : Soleil déchu ©Netflix

C'est donc en prison qu'on devrait le retrouver au début du long-métrage Luther : Soleil déchu, comme le suggère la bande-annonce. Mais l'anti-héros ne compte pas rester derrière les barreaux bien longtemps...

Un tueur sadique incarné par Andy Serkis

À la suite d'une émeute, il parvient visiblement à s'évader et à rejoindre la capitale anglaise. De nouveau affublé de son incontournable manteau gris, l'ancien policier n'a plus qu'une idée en tête : débusquer David Robey, un redoutable tueur incarné par Andy Serkis, qui a rarement eu l'air aussi menaçant. Un monstre qui a apparemment un penchant pour les incendies et le voyeurisme.

David Robey (Andy Serkis) - Luther : Soleil déchu ©Netflix

Pris en chasse par Odette Raine (Cynthia Erivo) et ses hommes, l'ex-flic va tout faire pour coincer cet assassin qui sème la terreur, même s'il doit y laisser sa peau. Une ultime enquête qui le fera voyager entre Londres et des paysages enneigés, au vu de la bande-annonce haletante.

Réalisé par Jamie Payne et écrit par Neil Cross, le créateur de la série, Luther : Soleil déchu débarquera sur Netflix dès le 10 mars 2023. Découvrez la bande-annonce en tête d'article.