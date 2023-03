Luther Soleil déchu : que vaut le film avec Idris Elba ?

Idris Elba renfile la veste grise du célèbre flic londonien dans le long-métrage "Luther : Soleil déchu". Un thriller qui essaie d'offrir des séquences encore plus spectaculaires que celles de la série, et qui présente un antagoniste terrifiant incarné par l'excellent Andy Serkis.

Idris Elba de retour dans son meilleur rôle

En 2012, Idris Elba remporte un Golden Globe pour sa performance dans la série Luther. Si le comédien a tenu plusieurs autres rôles marquants, que ce soit dans The Wire, Pacific Rim ou encore dans le récent Trois mille ans à t'attendre, le policier londonien est celui qui lui colle à la peau, même si le dealer et entrepreneur Stringer Bell est un solide concurrent.

John Luther est un flic qui a la poisse et qui suit ses propres méthodes pour obtenir justice, ce qui lui vaut de nombreux soupçons - parfois légitimes - sur son intégrité. Un protagoniste aux multiples fêlures et donc profondément humain, doté d'une capacité quasi super-héroïque à pouvoir déceler le bien ou le mal en chacun de ses interlocuteurs. Malgré son instinct et son intelligence, le policier est arrêté à la fin de la cinquième saison, après son ultime affrontement contre sa némésis Alice Morgan (Ruth Wilson).

John Luther (Idris Elba) - Luther : Soleil déchu ©Netflix

C'est donc derrière les barreaux que le héros se trouve au début de Luther : Soleil déchu, après une brève remise en contexte permettant aux néophytes de se contenter du film. Et si son histoire personnelle passe légèrement au second plan dans ce long-métrage écrit par le créateur de la série Neil Cross et réalisé par Jamie Payne, le plaisir de le retrouver est intact. Une nouvelle fois, John Luther est sur le fil du rasoir mais n'a évidemment rien perdu de son flair. Il va en avoir grandement besoin pour coincer un redoutable tueur.

Un nouvel ennemi sadique pour Luther

L'antagoniste du thriller se dévoile dès les premières minutes. Interprété par Andy Serkis, qui n'a jamais été aussi terrifiant, ce meurtrier est un voyeur qui prend plaisir à repérer les failles de ses futures victimes pour les faire chanter, avant de les exécuter avec un sadisme qui égale voire surpasse celui des pires méchants de la série. Ses mises en scène particulièrement cruelles accentuent l'ambiance morbide qui a toujours fait l'identité du programme, à laquelle s'allie parfaitement la grisaille londonienne.

David Robey (Andy Serkis) - Luther : Soleil déchu ©Netflix

À cela s'ajoute l'incarnation effrayante d'Andy Serkis, ses regards hallucinés, ses rires démoniaques et son look excentrique. Luther fait face à un monstre fortuné qui détruit des vies par plaisir, trouvant même une légitimité à ses actes de torture. L'autre point fort de la relation entre le héros et le tueur est la volonté de ce dernier d'humilier le policier après avoir échappé à son instinct désormais légendaire.

Des scènes impressionnantes, mais aucune prise de risque

Leur affrontement entraîne plusieurs scènes impressionnantes, à commencer par un climax ultra violent à Piccadilly Circus, où les effets spéciaux parfois hasardeux ne ruinent heureusement pas la tension. L'ambition d'aller plus loin que la série, de proposer des rebondissements haletants en utilisant la capitale anglaise, ses artères et ses sous-terrains, se ressent pleinement au cours de ce moment très réussi. Une séquence qui rattrape l'évasion ratée et ultra chorégraphiée de Luther, où les coups ne se ressentent pas et où tout semble facile pour le personnage principal.

Odette Raine (Cynthia Erivo) - Luther : Soleil déchu ©Netflix

C'est d'ailleurs le problème majeur de Luther : Soleil déchu. Qu'il se trouve au milieu de criminels qui veulent sa peau, face à l'un de ses meilleurs adversaires ou pris en chasse par la brigade d'Odette Raine (Cynthia Erivo, sous-exploitée), l'ex-flic ne semble jamais réellement en difficulté dans le film. Sa dimension super-héroïque est clairement assumée dans le final où Luther, toujours vêtu de sa fameuse veste grise, s'écarte des ruelles londoniennes pour embrasser un destin plus "prestigieux".

De quoi marquer l'évolution entre la série et le long-métrage qui, s'il échoue parfois dans sa tentative de prendre une dimension spectaculaire, ne manque jamais d'efficacité et doit énormément au charisme d'Idris Elba.

Luther : Soleil déchu est disponible sur Netflix.