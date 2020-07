M. Night Shyamalan ajoute une star à son prochain film

Le revenant M. Night Shyamalan ne prépare pas qu'un nouveau film, mais deux ! Le premier a déjà commencé à assembler son casting et vient maintenant d'enrôler un acteur confirmé. On ne sait toujours pas de quoi il sera question, comme d'habitude le réalisateur entretient le mystère.

M. Night Shyamalan revient à son meilleur

Aujourd'hui, on semble avoir retrouvé le M. Night Shyamalan de la première partie de sa carrière. Celui qui, avec malice, intelligence et talent, arrivait à nous surprendre Son passage à vide s'est achevé avec The Visit et on s'est mis à croire de nouveau en lui. Il veut continuer sur sa dynamique et prépare deux films en même temps, avec Universal derrière lui. Le réalisateur décide de ne pas changer ses habitudes en ne disant rien sur ce qu'il concocte. Thriller ? Film d'horreur ? Drame ? Pas la moindre information n'est sortie et c'est pas plus mal, moins on en saura et plus on pourra être surpris une fois dans la salle. Là où le premier de ces deux films s'est révélé, c'est par le biais de son casting. Shyamalan a engagé Thomasin McKenzie, Alex Wolff, Eliza Scanlen, Aaron Pierre et Vicky Krieps. Des talents qui appartiennent à la nouvelle génération, sauf la dernière qui est plus installée et âgée.

Un ajout de taille au casting

M. Night Shyamalan n'a pas terminé d'assembler sa distribution et vient d'ajouter à celle-ci la présence du mexicain Gael Garcia Bernal. Ça commence à faire beaucoup de beau monde et on se demande comment ils vont tous avoir leur place dans l'intrigue. Quand il est inspiré, le metteur en scène aux origines indiennes est un vrai bon directeur d'acteurs. C'est la première fois que Gael Garcia Bernal entre dans son univers. Il n'aura aucun mal à se fondre dans le décor avec son talent, même si on ne le voit pas souvent dans du cinéma américain que l'on peut qualifier de mainstream.

Ce film, sans titre, était annoncé pour juillet 2021, avant qu'Universal ne décide de le décaler à l'année suivante. Le studio va attendre de voir comment se profile le tournage espéré avant la fin de l'année pour décider quand distribuer le film.