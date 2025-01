M. Night Shyamalan prépare un film très intrigant avec un grand acteur

Après avoir dévoilé "Trap" l’année dernière, M. Night Shyamalan est au travail sur son prochain long-métrage. Un projet qui s’annonce très intriguant et qui marque une première dans la carrière du cinéaste.

Jake Gyllenhaal portera le nouveau film de M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan a été impliqué dans deux films sortis en 2024. Il a d’abord produit le premier long-métrage de sa fille Ishana, Les Guetteurs. Puis, il a dévoilé son propre nouveau film, Trap, dont il était scénariste et réalisateur. Celui-ci suivait un tueur en série coincé dans une énorme salle de concert alors que la police le recherche pour l’arrêter, sans toutefois connaître son visage.

Désormais, M. Night Shyamalan prépare son prochain projet. Comme nous l’apprend Deadline, il s’agira d’un nouveau film. Celui-ci n’a pas encore de titre. Mais on sait déjà que le célèbre scénariste et réalisateur va encore diriger un acteur de renom. Car Jake Gyllenhaal portera ce nouveau long-métrage.

Un projet très intriguant et une première pour le cinéaste

Ce film s’annonce très intriguant puisqu’il est décrit comme « un thriller romantique supernaturel ». Il marque également une première dans la carrière de M. Night Shyamalan. Car le cinéaste va collaborer pour la première fois avec un écrivain réputé pour son prochain film. Il adaptera ainsi une histoire imaginée par lui-même et l’auteur Nicholas Sparks. Ce dernier est connu pour avoir notamment écrit N’oublie jamais, dont l’adaptation en film est devenue culte.

Toujours selon Deadline, M. Night Shyamalan et Nicholas Sparks écrivent en ce moment chacun de leur côté leur version de l’histoire qu’ils ont imaginée. Le premier écrit un scénario et le second un roman. Chacune de ces versions sera donc basée sur la même idée et aura les mêmes personnages, mais sera adaptée au support auquel elle est destinée.

« Une histoire d’amour » qui n’a pas encore de date de sortie

Pour le moment, on n’en sait pas plus sur ce que racontera le nouveau film de M. Night Shyamalan. Mais Deadline décrit également le récit qu’il a imaginé avec Nicholas Sparks comme « une histoire d’amour ». On est donc curieux de découvrir ce long-métrage, puisque le cinéaste n’a pas l’habitude de nous proposer ce genre d’histoires.

Ce nouveau film n’a pas encore de date de sortie. On peut simplement imaginer qu’il sortira au cinéma et qu’il sera distribué par Warner Bros.. Comme rapporté à l’époque par Deadline, le studio a signé un accord avec le scénariste et réalisateur en 2023. Depuis, il a distribué Trap, et celui-ci a eu une réception très honorable de la part du public.