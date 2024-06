Après la suite du film d'horreur M3GAN, un spin-off érotique est annoncé !

Deux ans après la sortie de "M3GAN", et alors qu'une suite est déjà prévue, nous apprenons qu’un spin-off du long-métrage est aussi en préparation. On connaît déjà son synopsis ainsi que sa réalisatrice.

Un spin-off pour M3GAN

Spécialiste des films d’horreurs, la société de production Blumhouse Productions a notamment produit M3GAN. Sorti en 2022, le film se concentre sur une poupée douée d’une intelligence artificielle et créée pour accompagner les enfants au quotidien. Son inventrice, Gemma, se retrouve un jour responsable de sa nièce après la mort brutale des parents de celle-ci. Débordée par le travail, elle décide de s’en remettre à un prototype de la poupée qu’elle a créée pour l’aider à élever sa nièce. Elle ne se doute pas des conséquences de sa décision…

M3GAN a été une belle réussite pour Blumhouse Productions et Atomic Productions (l’autre société derrière le film). Selon IMDb, le long-métrage a été fait avec un budget de 12 millions de dollars. Or, il en a rapporté plus de 180 millions au box-office mondial. Cette réussite a poussé le studio à commander une suite, mais aussi un spin-off.

Kate Dolan réalisera SOULM8TE

Deadline annonce que Blumouse Productions et Atomic Monster travaillent sur un nouveau long-métrage situé dans l’univers de M3GAN. Celui-ci s’intitulera SOULM8TE. Son histoire sera centrée sur un homme qui, après le décès de sa femme, obtient un robot qui possède une intelligence artificielle. Mais, dans le but d’avoir un partenaire réellement doué de sentiments, il le modifie et le transforme sans le vouloir en une âme-sœur mortelle.

SOULM8TE est présenté comme un film similaire aux « thrillers érotiques des années 1990 ». Il y aura aussi « un nouveau twist technologique ». L’histoire du film a été développée par James Wan, Ingrid Bisu et Rafael Jordan. Ce dernier a ensuite écrit une première version du scénario. Puis, Kate Dolan en a écrit la version finale. Après s’être déjà aventurée dans le genre de l’épouvante-horreur avec Samhein, elle réalisera aussi le spin-off de M3GAN.

La date de sortie également dévoilée

Le synopsis, ainsi que le nom de ceux qui ont développé et de celle qui réalisera SOULM8TE, ne sont pas les seules informations qui ont été dévoilées sur le film. Car sa date de sortie est déjà connue. Le nouveau film de Kate Dolan arrivera ainsi dans les salles de cinéma américaines le 2 janvier 2026. Il devrait sortir environ au même moment en France. Avant cela, M3GAN 2.0, la suite du film d'horreur, sortira toujours aux États-Unis, le 27 juin 2025.