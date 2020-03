Macbeth : le tournage du film de Joel Coen avec Denzel Washington est reporté

"Macbeth", le prochain film de Joel Coen, porté par Denzel Washington et Frances McDormand, et qu’il réalisera cette fois sans son frère Ethan, est la nouvelle victime du coronavirus. Son tournage, initialement prévu pour bientôt à Los Angeles, a en effet été suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Le tournage du prochain film de Joel Coen, qui se penchera pour l’occasion sur l’histoire de Macbeth, vient d’être reporté à une date encore inconnue. Les deux têtes d’affiche de cette nouvelle relecture de l’œuvre de Shakespeare seront Denzel Washington et Frances McDormand. Comme à son habitude, le cinéaste signera aussi le scénario de cette nouvelle adaptation, mais sans son frère.

L’intrigue de Macbeth se déroule au XIème siècle, en Écosse. Le seigneur qui donne son nom à l’œuvre, chef des armées dans son pays, sort victorieux de la guerre civile qui y fait rage. Il croise alors sur son chemin trois sorcières qui lui prédisent qu’il est destiné à devenir roi. Obstiné par la prophétie, Macbeth et sa femme, Lady Macbeth, préparent alors un plan pour s’installer sur le trône. Les deux époux seront prêts à tout pour s’emparer de la couronne, y compris avoir recours à une extrême violence.

L’histoire de Macbeth a été racontée de nombreuses fois au cinéma. La dernière adaptation hollywoodienne de l’une des pièces de théâtre les plus connues de Shakespeare date de 2015. C’est Justin Kurzel qui en signait la mise en scène, et les deux principaux protagonistes étaient incarnés par Michael Fassbender et Marion Cotillard.

Un casting prestigieux pour le Macbeth de Joel Coen

Cette fois, ce sera donc Denzel Washington et Frances McDormand qui prêteront leurs traits au seigneur écossais et sa femme. Ils seront épaulés par Brendan Gleeson, Corey Hawkins et Harry Melling, qui joueront respectivement Duncan, Macduff et Malcolm.

Il s’agira de la première collaboration entre Washington et Coen, tout comme pour Hawkins, vu récemment dans Six Underground. En revanche, McDormand en sera à son neuvième film avec le réalisateur, étant apparue dans bon nombre de long-métrages du duo depuis leur premier, Sang pour sang, sorti en 1984.

Quant à Brendan Gleeson, ce sera sa deuxième collaboration avec Coen, lui qui a récemment fait sa première apparition dans un film du cinéaste et de son frère avec leur dernière réalisation, La Ballade de Buster Scruggs. Ce sera également le cas pour Melling, alias Dudley Dursley dans les Harry Potter.

La date de sortie initiale du film était jusqu’alors inconnue, et il faudra donc encore patienter avant d’en avoir une. Étant donné le report du tournage, ce ne sera vraisemblablement pas pour tout de suite.