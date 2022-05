Mad Max 2 : retour sur des images hallucinantes du tournage des cascades

George Miller et son équipe ont pris des risques fous durant le tournage de "Mad Max 2 : Le Défi". Afin de réaliser des scènes authentiques, les cascadeurs se sont mis en danger, comme en témoignent des images ahurissantes.

Mad Max 2 - Le Défi : la poursuite infernale

Après Mad Max, George Miller se voit proposer de poursuivre les aventures du guerrier de la route. Sorti en 1982 dans les salles françaises, Mad Max 2 : Le Défi est une proposition post-apocalyptique encore plus radicale que son prédécesseur.

Dans cet univers marqué par le chaos, le pétrole se fait très rare. Meurtri par le massacre de sa famille et de son partenaire, Max Rockatansky sillonne les routes pour survivre, avec son bouvier australien pour seul compagnon.

Max Rockatansky (Mel Gibson) - Mad Max 2 : Le Défi ©Warner Bros.

Le héros incarné par Mel Gibson découvre l'existence d'une raffinerie qui lui permettrait de faire le plein de carburant. Il apprend que la communauté qui y est installée est régulièrement attaquée par une bande de motards. Ces derniers sont menés par le terrifiant seigneur Humungus (Kjell Nilsson) et son principal homme de main Wez (Vernon Wells).

En venant en aide aux habitants de la raffinerie, Max se retrouve au cœur d'une poursuite infernale et d'un affrontement sans pitié. Bruce Spence et Virginia Hey complètent la distribution de ce spectacle rutilant et sauvage, qui a ouvert la voie à un tout un pan du cinéma de genre.

Les prouesses de Guy Norris

Pour Mad Max : Le Défi, George Miller hérite d'un budget dix fois supérieur à celui du premier long-métrage. Le projet devient à l'époque le film australien le plus cher jamais produit. Des fonds qui permettent au cinéaste de mettre en scène des séquences spectaculaires, à commencer par l'explosion de la raffinerie et les nombreuses courses-poursuites, à ranger parmi les plus impressionnantes du septième art.

Si elles n'ont rien perdu de leur caractère hallucinant et halluciné, c'est en partie parce que le réalisateur privilégie l'authenticité, comme il le refera trente ans plus tard pour Mad Max : Fury Road. D'après le cinéaste, plus de 200 cascades sont tournées pour le deuxième volet, comme le rapporte Screenrant.

Parmi les plus célèbres figure celle où un motard est violemment éjecté de son véhicule après une collision. Imprévus, ces plans ont finalement été conservés au montage. Dans des images des coulisses préservées par la National Film and Sound Archive of Australia, il est possible de voir George Miller se précipiter auprès de Guy Norris après son exploit improvisé. Médecin de formation, le réalisateur constate les blessures du superviseur des cascades, qui vient alors de se casser une jambe.

Un tournage aux allures de "guerre"

Interrogé par WIRED au sujet de Mad Max 2 : Le Défi, Guy Norris se souvient :

En résumé, chaque personnage qui saute sur le camion-citerne, c'est moi. J'enfilais une tenue, et je sautais. Puis je mettais une tenue différente, et je sautais. Et je mettais encore une autre tenue et je sautais dans une position différente.

Mad Max 2 : Le Défi ©Warner Bros.

Des années plus tard, le coordinateur rempile pour Fury Road, avec le même état d'esprit. Lors d'un entretien pour Rolling Stone, il déclare à propos du blockbuster :