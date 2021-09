Mad Max - Fury Road : 13 voitures du film vont être vendues aux enchères

Fans de « Mad Max : Fury Road », il est l'heure de faire chauffer la carte bleue. La Warner vient de mettre 13 véhicules issus du film de George Miller aux enchères, de quoi faire gronder les moteurs !

Mad Max – Fury Road : énorme claque !

En 2015, George Miller, le metteur en scène des trois premiers films Mad Max, décide de revenir à sa franchise fétiche en proposant un quatrième volet, plus de trente ans après la sortie de Mad Max au-delà du dôme du tonnerre. Pour l'occasion, il engage l'inimitable Tom Hardy pour reprendre le rôle de Max, initialement détenu par Mel Gibson. Le reste de la distribution se compose notamment de Zoë Kravitz, Nicholas Hoult et surtout de Charlize Theron qui a fait grande impression dans le rôle de Furiosa.

Max (Tom Hardy) - Fury Road ©Warner Bros

Mad Max : Fury Road a rencontré un succès gargantuesque. Les fans comme la presse professionnelle a accueilli à bras ouverts la nouvelle proposition de George Miller. Le long-métrage a été nommé à dix reprises aux Oscars (dont Meilleur film et Meilleur réalisateur) et est reparti avec les statuettes des Meilleur décors, Meilleurs costumes, Meilleur maquillages, Meilleur son, Meilleur montage et Meilleur montage sonore. Côté box-office, Mad Max : Fury Road a rapporté plus de 375 millions de dollars de recettes (pour un budget de 150 millions). Logiquement, George Miller devrait proposer des suites à son œuvre, et notamment un spin-off sur le personnage de Furiosa.

13 véhicules aux enchères

Lloyds Classic Car Auctions, qui se présente comme la première maison de vente aux enchères d'Australie pour voitures et motos classiques, accueille une collection impressionnante de véhicules issus de Mad Max : Fury Road. 13 voitures, camions ou encore motos vont être prochainement disponibles pour les fans désireux d'acquérir un tel objet. Voici la liste complète des véhicules en question :

The War Rig

The Gigahorse

The Wagon Doof

Voiture Nux

Voiture de convoi Elvis

Voiture de convoi Flammer

Razor Cola

Pole Car

Dent de Sabre

Voiture de pompier

Caltrop

Buggy Ratrod Chev

Buick

Chacun des véhicules est présenté sur le site LloydsOnline, accompagné d'un petit descriptif qui explique sa place dans le film, mais également ses particularités techniques et mécaniques. Les enchères vont maintenant débuter dans treize jours, tandis qu'aucun montant minimum de base n'est requis. Ainsi, les grands fans de la licence Mad Max peuvent se faire plaisir, et potentiellement conduire L'Interceptor !