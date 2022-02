Mad Max Fury Road : ce couple de stars envisagé par George Miller pour le film

"Mad Max : Fury Road" a fait vrombir le cœur des cinéphiles au milieu des années 2010. Un grand film enragé dans lequel Charlize Theron vole la vedette à Tom Hardy. À l'origine, George Miller était intéressé par deux autres stars d'Hollywood pour les rôles principaux.

Le retour vigoureux de Mad Max en 2015

Mad Max : Fury Road a été une météorite qui s'est écrasée sur la planète cinéma en 2015. George Miller réanimait le célèbre univers post-apocalyptique pour un nouvel opus sans Mel Gibson. Un choix qui pouvait nous interroger sur le papier, tant l'acteur a incarné à la perfection ce personnage culte du cinéma.

Le film débute avec un Max solitaire qui se fait capturer par les sbires du terrible Immortan Joe. Profitant d'une révolte des femmes qui étaient contrôlées par le tyran, notre héros se retrouve embarqué dans une folle poursuite à travers des paysages désolés. À la tête de ce clan de femmes rebelles se trouve la charismatique Imperator Furiosa, que Max va apprendre à découvrir. Le bout de chemin parcouru ensemble par tous les personnages donne lieu à un moment de cinéma magique, où la mise en scène de George Miller brille de mille feux.

Pour ceux qui veulent une dose supplémentaire, le réalisateur est en train de préparer un préquel qui s'attardera sur le passé de Furiosa. Un projet que l'on attend avec une certaine impatience et pour lequel un beau casting a été assemblé (Anna Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Yahya Abdul-Mateen II).

Mad Max : Fury Road ©Village Roadshow Films

Fury Road aurait pu avoir d'autres stars au casting

Avant de penser à ce film qui sortira le 23 juin 2023, faisons un retour en arrière sur Fury Road. Le livre Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road de Kyle Buchanan qui doit sortir à la fin du mois contient une anecdote assez étonnante. On apprend que les deux acteurs principaux envisagés par George Miller n'étaient pas Charlize Theron et Tom Hardy. C'est le tandem Brad Pitt/Angelina Jolie qu'il aurait aimé avoir sous sa direction.

À cette époque, les deux stars étaient encore ensemble, ce n'est que l'année suivant la sortie de Fury Road que le divorce a eu lieu. Deux aussi grosses célébrités auraient été un sacré argument commercial mais on garde un doute sur la crédibilité de Brad Pitt. Tom Hardy possède une bestialité qui convient davantage à Max. Pour Angelina Jolie, le choix ne semble pas déconnant, même si Charlize Theron est impériale dans le rôle.