Mad Max Fury Road : George Miller voulait un célèbre rappeur dans le rôle de Max

Avant de présenter son chef-d'oeuvre "Mad Max : Fury Road" en 2015, George Miller est passé par un long processus de casting pour finalement en arriver à Tom Hardy et Charlize Theron. Casting idéal, mais qui aurait pu être différent et assez fou avec dans le rôle de Max un des plus grandes stars du rap.

Mad Max : Fury Road, un long casting

Pour arriver à présenter en 2015 son très grand Mad Max : Fury Road, George Miller est passé par un development hell étalé sur deux décennies. Voire plus, puisque le réalisateur australien développe très concrètement depuis 1998 le projet d'un quatrième film Mad Max. Mais les nombreux reports de production étalés sur les années 2000 ont eu leur avantage. Le processus de casting a en effet été long et beaucoup d'acteurs ont été envisagés et approchés par George Miller pour reprendre le rôle de Mel Gibson.

Max (Tom Hardy) - Mad Max: Fury Road ©Warner Bros.

Un temps qu'on peut rétrospectivement trouver idéal puisque la performance de Tom Hardy dans le film est parfaite. Avant de l'officialiser dans le rôle de Max en octobre 2009, George Miller a ainsi tâté le terrain avec Armie Hammer et Jeremy Renner, tous deux parvenus à des stades très avancés du casting. Aussi, Michael Fassbender, Joel Kinnaman, Eric Bana et Heath Ledger ont été approchés pour le rôle.

On sait maintenant, comme le journaliste Kyle Buchanan le rapporte dans son livre Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, et dont Vulture a publié des extraits, que le rappeur Eminem a été sérieusement envisagé par George Miller. Une idée pour le moins étonnante.

Slim Shady dans Mad Max

Dans la transcription d'une discussion collective avec l'équipe de Mad Max : Fury Road, arrive la question du casting de Max. C'est le lead storyboard artist Mark Sexton qui lance le sujet. Il déclare ainsi "avoir un très, très, très vif souvenir de George parlant d'Eminem pour jouer Max". Réponse du réalisateur :

Il avait fait "8 mile", que j'avais trouvé très intéressant. J'avais pensé : il a quelque chose. On avait fait le premier "Happy Feet" avec Britanny Murphy, qui était dans "8 Mile". Alors je lui avais demandé comment il était et si elle pensait que ça pourrait l'intéresser ? Elle ne tarissait pas d'éloges sur le fantastique talent qu'il était. Nous sommes entrés en contact avec lui mais ça n'est pas allé plus loin. À ce stade du projet, nous devions tourner en Australie, et lui ne voulait tout simplement pas partir de chez lui. Je pense qu'il avait le sentiment que s'il avait pu le faire en restant dans sa région, alors il aurait été partant.

Eminem, de son vrai nom Marshall Mathers, en plein caprice de diva ? Pas du tout. Le réalisateur ne donne pas plus détails et ne précise pas la période. Mais en la réduisant largement entre 2006 et 2009, on tombe dans des années difficiles pour Eminem, aux prises avec une lourde addiction à des drogues médicamenteuses depuis 8 Mile. Par ailleurs très affecté par l'assassinat de son ami d'enfance Proof en avril 2006, il est hospitalisé en décembre 2007 suite à une overdose de méthadone. Eminem a depuis relancé sa carrière et a annoncé en avril 2020 être sobre depuis 12 ans.