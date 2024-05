Mad Max : le prochain film de la saga menacé par l'échec de Furiosa

Le prochain opus de la saga "Mad Max", intitulé "Mad Max :The Wasteland", encore au stade de projet, pourrait connaître un coup d'arrêt avec l'échec de "Furiosa" au box-office.

Furiosa se plante au box-office

Sauf retournement - improbable - de situation, Furiosa : une saga Mad Max, sorti en France le 22 mai 2024 après sa première mondiale au Festival de Cannes 2024, devrait connaître un échec sévère au box-office mondial. Bien que très apprécié par la critique, les spectateurs ne remplissent pas les salles. Et au 28 mai le film porté par Anya Taylor-Joy n'avait encaissé que 68 millions de dollars dans le monde...

Furiosa ©Warner Bros. Pictures

The Wasteland repoussé ?

Une déception très nette, qui pourrait avoir une conséquence malheureuse. En effet, c'est durant le développement de Mad Max : Fury Road que George Miller et son scénariste Nico Lathouris ont élaboré le script de Furiosa, ainsi qu'un autre : The Wasteland. George Miller souhaite depuis son écriture mettre en scène The Wasteland, qui se déroulerait un avant les événements de Fury Road et serait centré sur le personnage de Max ainsi que sur celui d'une jeune mère. Problème, l'échec commercial de Furiosa pourrait y mettre un frein...

Ainsi, selon les sources de The Hollywood Reporter, le destin de The Wasteland serait actuellement "compliqué" par la mauvaise performance de Furiosa au box-office. Logiquement, bien que George Miller soit un réalisateur légendaire et bénéficie du soutien de Warner Bros. Pictures, les studios vont tout de même précisément faire les comptes avant d'officialiser le projet.

George Miller évoquait lui-même tout récemment cette condition de succès pour que The Wasteland puisse avancer, dans le podcast Happy Sad Confused.

Un enjeu de générations

En choisissant Anya Taylor-Joy pour porter Furiosa en "rajeunissant" le personnage incarné par Charlize Theron dans Fury Road, le nouveau film de George Miller s'adressait à un public plus féminin et plus jeune que le coeur de cible de la saga Mad Max. Malheureusement, comme le rapporte The Hollywood Reporter, la fréquentation du film dans les salles américaines est surtout le fait d'un public très majoritairement masculin et plus âgé que la tranche d'âge 18-24 ans, celle qui va le plus au cinéma.

Furiosa (Anya Taylor-Joy) - Furiosa ©Warner Bros. Pictures

Ce qui n'est pas fondamentalement une surprise, la saga Mad Max étant maintenant une franchise vieille de 45 ans, porté historiquement par Mel Gibson et s'étant toujours adressé par sa radicalité à un public de niche. On peut ainsi considérer que, par son extraordinaire qualité Mad Max : Fury Road, devenu un classique du cinéma, a en réalité rencontré un succès "anormal" au box-office.

Mais si Furiosa doit être un échec commercial, la saga Mad Max n'en reste cependant pas moins adorée et attractive. Et si cet échec pourrait très vraisemblablement repousser dans le calendrier le développement de The Wasteland - et aussi réduire ses prétentions budgétaires -, ni George Miller ni Warner Bros. Pictures ne devraient jeter le projet aux oubliettes.