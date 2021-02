Madame Doubtfire : la folie de Robin Williams sur le tournage

"Madame Doubtfire" est un des films les plus aimés de la carrière de Robin Williams. L'acteur y a offert un spectacle incroyable au réalisateur Chris Columbus lors du tournage.

Madame Doubtfire : une belle première

Au début des années 90, Robin Williams et son épouse Marsha Garces Williams créent Blue Wolf Productions, leur propre société de production. À la recherche de leur premier projet, ils découvrent le roman Quand papa était femme de ménage d'Anne Fine. Le couple est séduit par la personnalité attachante du personnage principal, vaisseau parfait pour le talent de l'acteur. Le comédien trouve, de plus, qu'au-delà de la comédie l'histoire permet d'évoquer le sort des enfants de divorcés. Ces derniers sont en effet souvent pris en otage et ballotés d'un parent à l'autre. Se voulant réconfortant envers ceux qui en souffrent, Williams veut leur montrer que les choses peuvent s'arranger.

Dans Madame Doubtfire, il incarne Daniel Hillard, un comédien de doublage doué mais père un peu trop laxiste. Après une fête qui tourne mal dans leur maison, Miranda (Sally Field) y voit la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Au bout de sa patience, elle demande le divorce. L'idée de ne plus pouvoir voir ses enfants est insupportable pour Daniel. Il met alors au point un plan diabolique pour éviter cela : il se déguise en gouvernante anglaise et se fait embaucher par sa femme à son insu. Ainsi naît Madame Iphigénie Doubtfire.

Madame Doubtfire est un classique de la comédie américaine des années 90. Cependant, le temps passant, on en oublie presque l'impact que le long-métrage a eu sur le box-office à sa sortie en 1993. Produit pour 25 millions de dollars, il en a rapporté 441 à travers le monde. Le seul à faire mieux cette année-là ? Jurassic Parc ! En France, c'est plus de 5 millions de spectateurs qui l'ont découvert en salle. Un nouveau succès monstrueux pour le réalisateur Chris Columbus qui venait de mettre en scène les deux premiers Maman, j'ai raté l'avion !.

Un argument l'avait poussé à mettre en scène Madame Doubtfire : Robin Williams.

Taille patron

Après des comédies mettant un enfant au premier plan, Columbus trouva en Madame Doubtfire un registre comique un peu plus adulte. De plus, il pouvait enfin travailler avec Robin Williams, qu'il considérait comme un génie. Découvrir sa façon de travailler sur le tournage fut un choc pour le réalisateur. Car même s'il est une superstar, l'acteur se donne à 150% sur le plateau. Il se souvient de ne jamais avoir vu un comédien travailler aussi dur et donner autant de sa personne. Il tourne pendant des heures, sans jamais se plaindre ni sembler fatigué. Cette manière de faire pousse en plus les autres comédiens autour de lui à donner le meilleur d'eux-mêmes.

Robin Williams est en plus un roi de l'improvisation. Sur Madame Doubfire, il est complétement déchaîné et offre de grands moments de folie, et cela dans tous les styles. Quand il regarde les rushs du tournage, Chris Columbus s'aperçoit qu'il pourrait proposer quatre versions du long-métrage. Il y aurait celle que l'on connaît, mais aussi une version déconseillée aux moins de 13 ans et une autre classée R pour les moins de 17 ans accompagnés. Encore plus fort et surprenant, une version interdite aux moins de 17 ans serait également possible. On n'ose imaginer le bonheur de découvrir ces scènes probablement un peu tournées vers la gaudriole.

La partition de Robin Williams que l'on découvre dans la version finale lui vaudra le Golden Globe du meilleur comédien dans une comédie. Le film sera récompensé de celui de la meilleure comédie. Un beau retour des choses pour ce trip jubilatoire et toujours aussi drôle et émouvant presque 30 ans après sa sortie.

