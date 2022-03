Madame Doubtfire : les enfants du film se retrouvent (et ils ont bien changé)

Presque trente ans après la sortie de la comédie culte "Madame Doubtfire" avec Robin Williams, les trois acteurs qui interprétaient les enfants du film se sont retrouvés à l'occasion d'une convention. Et évidemment, ils ont bien changé !

Madame Doubtfire : 28 ans déjà !

Sorti dans les salles françaises le 9 février 1994, Madame Doubtfire de Chris Columbus est un sommet de comédie. Le regretté Robin Williams interprétait le rôle de Daniel Hillard, un homme désemparé à la suite de son divorce, qui n'avait plus le droit de voir ses trois enfants. Il mettait alors au point une supercherie pour les voir tous les jours : se déguiser en respectable gouvernante irlandaise.

Robin Williams - Madame Doubtfire © 20th Century Studios/Disney

Le reste du casting se composait notamment de Sally Field dans le rôle de son ex-femme, Miranda, et de Pierce Brosnan dans la peau de Stuart, le nouveau petit-ami de cette dernière. Les trois enfants étaient quant à eux campés par Lisa Jakub (Lydia), Matthew Lawrence (Chris) et Mara Wilson (Natalie).

Les enfants se retrouvent !

À l'occasion de la première convention dédiée aux programmes phares des années 90 se tenant dans le Connecticut, les trois acteurs qui interprétaient les enfants Hillard dans Madame Doubtfire se sont retrouvés. Et évidemment, ils ont bien changé

Lors de cette convention, ils ont également participé à un shooting photo organisé par EW qui célèbre les visages qui ont marqué les années 90.

HARTFORD, CONNECTICUT - MARCH 12: AJ McLean poses for a portrait during the first annual 90s Con held at Connecticut Convention Center on March 12, 2022 in Hartford, Connecticut. (Photos by Emily Assiran/Contour by Getty Images for 90's Con)

Que deviennent-ils ?

Lisa Jakub n'a plus tourné depuis le début des années 2000. Malgré le fait qu'elle ait eu plusieurs rôles pour s'exprimer, son activité s'est arrêtée assez sèchement. Avant que ce ne soit le cas, on a pu la voir dans Independence Day, où elle campait l'un des enfants de Troy (le pilote grande gueule qui se sacrifie en entrant dans le vaisseau avec son missile bloqué). D'après son compte Instagram, elle s'est retirée du milieu par choix et s'est lancée dans une autre voie. On la découvre comme auteure, présentatrice d'un podcast et coach de vie. Elle est très intéressée par le yoga, la question de l'anxiété et l'acceptation de soi.

L'autre fille du trio, Mara Wilson, a continué comme actrice, que ce soit au cinéma, à la télévision ou sur les planches. Juste après Madame Doubtfire, elle tourne coup sur coup Miracle sur la 34e rue, Matilda et La Guerre des fées. Si elle disparaît des radars du grand public, on a pu l'entendre dans la série BoJack Horseman, où elle doublait Jill Pill. Mais jouer ne l'intéresse plus trop et elle entame une reconversion dans l'écriture, avec son livre Where Am I Now ? : True Stories of Girlhood and Accidental Fame qui lui sert d'exutoire pour parler de son enfance délicate - et notamment son accès à la célébrité à un si jeune âge.

Venons-en maintenant à Matthew Lawrence, qui est le seul à continuer de jouer encore aujourd'hui. Il n'est pas devenu une star mais a tourné assez régulièrement, pour le cinéma ou la télévision. Visible récemment dans Le Monde de Riley, Hawaii 5-0 ou Les Experts : Miami, il n'a jamais trouvé un rôle populaire digne de celui qu'il avait dans Madame Doubtfire. Avec ses deux frères, il continue également d'opérer dans le monde de la musique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram où il est suivi par plus de 200 000 personnes.