"Je ne sais pas si ça va être bon !" : les inquiétudes de Dakota Johnson pour Madame Web

Avec "Madame Web", Dakota Johnson s'est retrouvée pour la première fois devant des écrans bleus pour filmer de nombreuses séquences avec des effets numériques. Une situation complexe pour l'actrice.

Madame Web : de nouvelles super-héroïnes arrivent

Sony Pictures continue de développer son univers de super-héros autour de Spider-Man. Rappelons que si le tisseur de toile interprété par Tom Holland est apparu dans les films du MCU (Marvel Cinematic Universe), le studio détient toujours les droits sur les personnages Marvel liés au super-héros. On a ainsi vu Venom (2018) lancer la machine de ce Sony's Spider-Man Universe. Madame Web, prévu pour le 14 février 2024, n'en sera que le quatrième long-métrage. On y verra Dakota Johnson tenir le rôle principal de Cassandra Webb, une ambulancière qui va développer des pouvoirs de prémonition.

Madame Web ©Sony Pictures

Elle va ensuite croiser la route de trois jeunes filles, Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) et Martha Franklin (Celeste O'Connor), destinées à devenir des super-héroïnes, et pourchassées par Ezekiel Sims (Tahar Rahim).

Un tournage compliqué pour Dakota Johnson

Madame Web est donc une première dans le genre super-héroïque pour Dakota Johnson, révélée avec la saga Cinquante nuances (2015-2018). La comédienne avait jusqu'à présent plutôt l'habitude des drames ou des thrillers. Ce fut donc pour elle l'occasion de découvrir comment ces grosses productions sont tournées, avec un usage important d'effets numériques. Comme c'est généralement le cas sur ce type de film, des écrans bleus ont été utilisés pour permettre de réaliser ensuite les CGI en post-production. Une vraie nouveauté pour Dakota Johnson qui n'a pas semblé très confiante, comme elle l'a raconté lors d'une interview donnée à EW., trouvant même ce tournage "psychotique".

Je n'ai jamais vraiment fait un film où l'on est devant un écran bleu, où il y a de fausses explosions, où quelqu'un dit "Explosion !" et où l'on fait comme s'il y avait une détonation. Pour moi, c'était absolument psychotique. Je me suis dit : "Je ne sais pas si ça va être bon ! J'espère que j'ai fait du bon travail !".

Il est amusant de voir le manque de confiance de l'actrice par rapport à son travail. Compréhensible puisqu'elle a dû s'adapter à des choses totalement nouvelles pour elle. Et Dakota Johnson a été obligée de faire une confiance aveugle à la réalisatrice S.J. Clarkson. Pour cela, elle a pu demander souvent des précisions à la cinéaste pour savoir "quelles scènes étaient réelles, et lesquelles se déroulaient dans la tête de Cassandra". On devrait en effet avoir durant Madame Web des séquences qui ne seront que des prémonitions de l'héroïne, avant de revenir à la réalité.

Enfin, la comédienne pourra voir le résultat de sa performance comme tout le monde en salles. En France, ce sera à partir du 14 février 2024.