Madame Web : le film du Spider-Verse a trouvé son actrice principale

Vous n'êtes pas sans savoir que Sony est en train de développer un univers étendu basé sur le modèle de Disney qui va s'appuyer sur Spider-Man. L'un des prochains films est "Madame Web", qui vient probablement de se trouver son actrice principale !

Madame Web a les faveurs de Sony

La sortie événement qu'a été Spider-Man : No Way Home marque très probablement un tournant dans l'histoire du super-héros incarné par Tom Holland. Disney a pu pendant des années utiliser le personnage alors que les droits sont détenus par Sony. Ce studio cerne bien tout le potentiel qu'il détient et compte, en conséquence, se servir de plusieurs figures qui gravitent autour de lui. On a déjà vu ce que cela donne avec les deux premiers films consacrés à Venom et le 30 mars prochain, c'est Morbius qui doit débarquer sur les écrans. D'autres projets sont attendus et l'un d'eux est Madame Web.

©Marvel Comics

Un choix curieux de la part de Sony car ce personnage n'est vraiment pas très connu du grand public. Dans les comics, elle vient en aide plusieurs fois à Spider-Man, grâce à ses puissants dons de télépathie. Telle qu'on la connaît, elle prend l'allure d'une vieille femme et a le désavantage d'être aveugle. Pas le profil idoine qui intéresse normalement un studio de cinéma mais, pourtant, le long-métrage est sérieusement en train de prendre vie.

Une version revue et corrigée ?

À sa tête, on trouvera S. J. Clarkson, qui a beaucoup oeuvré sur le petit écran. On ne sait pas encore comment les scénaristes Matt Sazama et Burk Sharpless vont traiter Madame Web mais il semblerait qu'une grosse indication vienne de tomber. Deadline nous apprend que Dakota Johnson, connue notamment pour la trilogie Cinquante Nuances, est en négociations pour décrocher le rôle principal. Même si sa participation reste à confirmer, on saisit tout de même que Sony va présenter une version beaucoup plus jeune. Une solution à laquelle il fallait s'attendre car on voyait mal le studio nous présenter une super-héroïne trop âgée.

Cinquante Nuances plus sombres ©Universal Pictures International France

Il faudra attendre pour obtenir des informations plus concrètes et mieux comprendre la teneur du projet. Quoi qu'il se passe, tout porte à croire que les producteurs veulent exploiter le personnage sur la durée et on n'a aucun mal à l'imaginer partager l'écran avec Spider-Man. Peut-être pas immédiatement dans ce film mais plutôt par la suite. On attend aussi pas mal de savoir quand Sony va décider d'utiliser l'Homme-Araignée de Tom Holland.

Madame Web n'a pas encore de date de tournage ni de sortie dans les salles.