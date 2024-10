Privé de sortie au cinéma, ce film choc avec François Civil vient d'arriver sur Netflix

Made in France, réalisé par Nicolas Boukhrief, vient de faire son arrivée sur Netflix, après avoir été privé de sortie en salles en 2015. Prévu initialement pour sortir en salle peu après les attentats de novembre 2015, la sortie du film avait été annulée en raison de son sujet délicat, mais il bénéficie aujourd'hui d'une nouvelle vie sur la plateforme de streaming.

Le film Made in France est dispo sur Netflix

Made in France, disponible sur Netflix France, est un thriller réalisé par Nicolas Boukhrief, qui s'attaque à un sujet brûlant et sensible : la radicalisation des jeunes en France et la menace du terrorisme. Le film raconte l’histoire de Sam (interprété par Malik Zidi), un journaliste qui infiltre une cellule jihadiste en banlieue parisienne dans le cadre d'une enquête. Cette cellule endoctrine des jeunes hommes dans le but de semer le chaos à Paris. Au cœur de cette cellule, on retrouve des personnages comme Hassan, incarné par François Civil, un jeune homme pris dans la spirale de l’extrémisme.

Le film, réalisé en 2015, aborde frontalement des thèmes délicats liés à l'extrémisme religieux, à l'endoctrinement et aux fractures sociales dans les quartiers populaires de France. Il s'agit d'un des premiers rôles de François Civil au cinéma, bien avant qu'il ne soit un des acteurs les plus demandés du cinéma français.

Un timing tragique

Made in France aurait dû sortir en salles le 18 novembre 2015, mais sa sortie a été annulée en raison des attentats tragiques qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015. En effet, la proximité thématique entre le film et ces événements a conduit à la décision de repousser sa sortie, avant de finalement l’annuler définitivement pour éviter toute polémique ou traumatisme supplémentaire.

À l’origine, la campagne promotionnelle était déjà en cours et l’affiche du film, qui montrait une Tour Eiffel en forme de kalachnikov, avait été retirée dans la foulée (cette affiche a ensuite été modifiée). Après ces événements, le distributeur a préféré sortir Made in France en VOD, mais la diffusion en salle n'a jamais eu lieu, laissant le film dans l'ombre pendant plusieurs années.

La première affiche de Made in France

Au début du film, le distributeur a ajouté un carton informatif, précisant que le long-métrage avait été tourné avant les attentats de janvier 2015.