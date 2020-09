Madonna prépare un biopic sur elle-même

Immense star de la pop, la chanteuse Madonna n'a pas eu la reconnaissance qu'elle désirait avec ses expériences au cinéma. Elle se lance dans un nouveau projet qui sera un biopic sur sa propre vie, avec la scénariste Diablo Cody. Des premières informations viennent de tomber.

On sait ce que manigance Madonna avec Diablo Cody

En août dernier, Madonna dévoilait qu'elle était en train de travailler sur un projet de long-métrage avec la scénariste Diablo Cody. On ne savait pas de quoi il allait être question, les deux femmes entretenant le secret. Mais on vient enfin de comprendre ce qui se trame avec un live sur Instagram (via Youtube). Madonna apparaît avec sa collaboratrice pour nous annoncer qu'elles planchent ensemble sur un biopic qui retracera sa vie. On doit dire qu'on s'y attendait un petit peu, même si le doute était permis et qu'elles auraient pu s'orienter vers une fiction qui rejoint leurs obsessions. La rencontre sonne comme une évidence, pour ces personnalités qui sont habitées par une vision commune du féminisme. Madonna n'a jamais hésité à jouer la provocatrice pour défendre l'image de la femme libre, quand Diablo Cody est passée de stripteaseuse à scénariste, avec une envie de parler des femmes (elle signera Juno ou le mal-aimé Jennifer's Body).

Le scénario en cours d'élaboration (107 pages ont été écrites) ne devrait pas traiter de la vie de Madonna dans sa globalité. D'après la chanteuse, il se déroule en partie dans les années 80, quand elle est à New York. Une époque où elle explose, avec son second album, Like a Virgin. Des figures comme Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring et Martin Burgoyne apparaîtront dans le film. Il sera aussi question du tournage d'Evita auquel elle a participé dans les années 90. Autant dire que le récit va s'étendre sur plusieurs années et parler du succès provoqué par la pop-star. L'intention des deux femmes n'est pas de faire une comédie musicale mais il est évident que des passages chantés vont ponctuer le film. Aucun nom n'est annoncé pour le rôle principal, ni pour la réalisation.

Le biopic musical est un genre plébiscité depuis peu grâce aux succès conjugués de Bohemian Rhapsody et Rocketman. Plusieurs projets sont sur le feu, en plus de celui dont on vient de parler sur Madonna. Pour faire un rapide tour d'horizon de ce qui nous attend, Respect (sur Aretha Franklin), Stardust (sur David Bowie) et I Wanna Dance with Somebody (sur Whitney Houston) sont prévus. On peut ajouter à la liste le film Aline qui arrive le 18 novembre (sur Céline Dion, de et avec Valérie Lemercier dans le rôle principal) ou cette comédie musicale inspirée par les chansons de Prince, à la manière de Mamma Mia !.

Madonna et le cinéma, une histoire qui ne roule pas

Si elle n'a plus rien à prouver dans le monde de la musique, Madonna a vu sa carrière au cinéma être quasiment jonchée d'échecs. Dans les années 80, elle tente de se faire une place à Hollywood avec quelques petits rôles. Pendant une vingtaine d'années, elle glane des apparitions à droite et à gauche, jusqu'à parvenir à un début de reconnaissance avec son Golden Globe pour sa performance dans Evita. Une réussite qui ne va pas lui donner envie de continuer très longtemps, elle stoppe cette activité peu de temps après. D'autres artistes musicaux ont réussi à élargir leur palette mais la star ne semble pas en capacité de répondre aux exigences que réclament ce métier.

Elle n'abandonne cependant pas le 7ème art et passe à la réalisation. Malheureusement, elle se loupe complètement. Ses deux essais, Obscénité et Vertu puis W./E. : Wallis et Édouard sont d'énormes échecs financiers et critiques. Symbole de ces ratages répétés, elle cumule plusieurs prix à la fameuse cérémonie des Razzie Awards. Ce biopic sera peut-être une revanche, même s'il elle ne devrait pas être présente devant ou derrière la caméra.