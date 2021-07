Madres Paralelas : un trailer pour le film de Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz

Deux ans après le très personnel "Douleur et gloire", revoilà Pedro Almodóvar avec "Madres Paralelas". Une nouvelle collaboration entre le réalisateur et Penélope Cruz qui se dévoile avec une première bande-annonce.

Pedro Almodóvar déjà de retour avec Madres Paralelas

Pedro Almodóvar est un réalisateur très prolifique, avec en moyenne un film tous les deux-trois ans. En maintenant plus de quarante ans de carrière, le réalisateur espagnol a connu de nombreuses réussites. On pourrait citer En chair et en os, Tout sur ma mère, Volver, ou encore La piel que habito. Des œuvres variées, entre humour et émotion, qui laissent rarement indifférent. Et avec son dernier long-métrage, Douleur et gloire (2019), il a peut-être proposé son film le plus personnel (voire notre critique). Mais pas question pour autant de s'arrêter là. Car déjà le cinéaste revient avec Madres Paralelas qui promet !

Madres Paralelas ©El Deseo

Le film s'intéressera à deux femmes qui accouchent le même jour mais auront deux trajectoires parallèles. Un résumé assez mystérieux tout comme l'est la bande-annonce dévoilée (en une d'article). Une vidéo sans dialogue mais pas dénuée d'intérêt. On peut supposer qu'il s'agira avant tout d'un drame familial avec des personnages qui pourraient voir leur vie bouleversée par ces deux grossesses, pour le meilleur ou pour le pire. On imagine que l'une de ces deux femmes sera la mère de l'autre, à moins qu'il s'agisse d'une rencontre hasardeuse à l'hôpital qui mènera à la naissance d'une amitié.

Un film qui s'annonce émouvant

Évidemment, on se réjouit en premier lieu de voir Pedro Almodóvar collaborer sur un long-métrage pour la septième fois avec Penélope Cruz. La comédienne est habituée à tourner avec lui depuis En chair et en os (1997) et était présente dans Douleur et gloire. Cependant, la révélation du film pourrait se nommer Milena Smit. La jeune femme interprète la seconde mère et dégage sur ces images une vraie personnalité.

Avec elles seront présentes également Aitana Sánchez-Gijón et Rossy de Palma. Madres Paralelas n'a pas encore de date de sortie en France, mais devrait être visible d'ici la fin de l'année puisqu'il est prévu pour le 10 septembre en Espagne. Les plus chanceux qui se rendraient en Italie auront l'occasion de découvrir le film en avant-première. En effet, il fera cette l'ouverture de la Mostra de Venise.