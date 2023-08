Maestro : pourquoi le nouveau film de Bradley Cooper fait polémique ?

Bradley Cooper repasse derrière la caméra pour le film Netflix "Maestro" dans lequel il incarne le compositeur Leonard Bernstein. Après la mise en ligne de la première bande-annonce du film, une polémique est née suite à l'apparence de l'acteur, qui arbore une prothèse nasale. Les enfants du compositeur ont tenu à réagir.

Bradley Cooper de retour à la réalisation avec Maestro

Cinq ans après avoir fait trembler le box-office avec A Star is Born (qui avait engrangé 436 millions de dollars pour un budget de 36 millions), Bradley Cooper est de retour derrière la caméra avec le film Maestro.

Il s'agit d'un biopic sur Leonard Bernstein, le légendaire compositeur de West Side Story. L'intrigue s'intéresse plus particulièrement à son mariage avec Felicia Montealegre sur une période de trente ans, ainsi qu'aux relations homosexuelles qu'il entretenait et donc sa femme était parfaitement au courant.

Côté casting, Bradley Cooper incarne le compositeur, tandis que Carey Mulligan interprète son épouse. Maya Hawke, Sarah Silverman et Matt Bomer sont également de la partie. Maestro est attendu directement sur Netflix le 20 décembre prochain après avoir été présenté à la Mostra de Venise, et devrait figurer en bonne position dans la course aux Oscars.

Il y a deux jours, la plateforme de streaming a dévoilé un premier aperçu du long-métrage :

Suite à la mise en ligne de ces premières images, une polémique est née sur l'apparence de Bradley Cooper, et plus particulièrement l'apparence de... son nez.

Le nez de la discorde

En effet, de nombreux spectateurs ont été choqués de voir la prothèse de nez de l'acteur, qui, selon eux, a été utilisée pour correspondre "au physique stéréotypé des juifs dans les films hollywoodiens". Quelques heures après le début de cette polémique sur Maestro, les enfants de Leonard Bernstein ont publiquement communiqué sur le compte Twitter du compositeur.

On peut ainsi lire dans ce communiqué qu'ils défendent le point de vue de Bradley Cooper, et le fait qu'il ait décidé de se rapprocher le plus possible du physique de Leonard Bernstein dans le film Maestro :

Cela nous brise le cœur de voir des représentations erronées ou des incompréhensions de ses efforts. Il se trouve que Leonard Bernstein avait vraiment un grand nez. Bradley a choisi d'utiliser du maquillage pour amplifier sa ressemblance, et cela nous convient parfaitement. Nous sommes également certains que notre père aurait été d'accord avec cela. Les plaintes autour de cette question nous semblent avant tout être des tentatives malhonnêtes de rabaisser une personne qui a du succès — une pratique que nous avons malheureusement trop souvent observée, dirigée contre notre propre père. Tout au long de la réalisation de ce film, nous avons pu ressentir le profond respect et, oui, l'amour que Bradley a apporté à son portrait de Leonard Bernstein et de sa femme, notre mère Felicia. Nous nous sentons tellement chanceux d'avoir vécu cette expérience avec Bradley, et nous sommes impatients que le monde découvre sa création.