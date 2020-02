Maggie Gyllenhaal sera la mère d’Elvis Presley dans le biopic

Vous avez aimé ? Partagez :

Le King Elvis sera concerné par un biopic dirigé par Baz Luhrmann. À un casting déjà plutôt sympathique s’ajoute maintenant Maggie Gyllenhaal, qui va camper la mère de la star. Le résultat s’approchera-t-il plutôt du très bon « Rocketman » ou du trop timide « Bohemian Rhapsody » ?

Qu’on apprécie ou non l’Australien Baz Luhrmann, il reste intéressant de le voir s’attaquer au monstre Elvis Presley pour un biopic. Le scénario ne va pas retracer toute sa riche vie mais se focalisera sur le début de sa carrière, et en particulier sur sa relation avec son manager de l’époque, le Colonel Tom Parker. Cette rencontre va être déterminante pour faire grimper sur le toit de l’Amérique, et du monde, celui qu’on appelle encore le King. Austin Butler a été désigné pour prendre le rôle principal et c’est le toujours génial Tom Hanks qui se glissera dans le costume de l’imprésario.

Olivia DeJonge est aussi impliquée dans le projet, elle donnera vie à Priscilla Presley, la compagne de la star. Pour compléter le casting, c’est Maggie Gyllenhaal qui vient de les rejoindre d’après Deadline. L’actrice a accepté de devenir Gladys Presley, la mère d’Elvis. En sachant que le film commencera lorsqu’il a aux alentours de 20 ans, c’est en toute normalité que ce personnage sera dans le scénario.

La mort de la mère d’Elvis, un épisode important dans la vie du King

On ne saurait dire jusqu’où ira la narration et si sa mort sera l’un des tournants de ce biopic. Quand elle meurt d’une cirrhose du foie en 1958, Elvis n’est pas à son chevet mais à Fort Hood, pour son service militaire. Il apprend la triste nouvelle de la part de son père et est ravagé par la tristesse. L’enterrement a probablement été l’un des passages les plus dévastateurs de sa vie.

Tout dépend comment s’articulera le script mais il y a là l’occasion de livrer une scène puissante. Si le film va jusque-là, alors nous devrions aussi voir une partie de la carrière cinématographique d’Elvis. Une éventualité probable car le Colonel Parker a tout mis en place pour que son poulain devienne également une star au cinéma, quitte à employer certaines méthodes contestables.

Le film, sans titre officiel, est attendu le 6 octobre 2021 dans les salles.