Magic Mike 3 est en préparation, toujours avec Channing Tatum

6 ans après "Magic Mike XXL" qui faisait suite au premier volet signé Steven Soderbergh, on apprend qu'une nouvelle suite est désormais dans les tuyaux, avec le retour de Channing Tatum dans le rôle principal et une diffusion prévue sur le petit écran.

Magic Mike 3 va voir le jour

Il est parfois complexe de suivre et de comprendre la filmographie de Steven Soderbergh. Au début des années 2010, il se faisait remarquer avec Magic Mike, une étonnante comédie dramatique dans le monde du strip-tease masculin. Le metteur en scène y suivait dedans Mike, un trentenaire un peu paumé dans sa vie qui se transformait la nuit en strip-teaseur dans un club de Floride. Surnommé Magic Mike sur scène, il se prenait d'affection pour Adam et décidait de le prendre sous son aile pour l'intégrer dans son club.

Au même moment, il faisait également la rencontre de Brooke, la soeur d'Adam et, sa vie basculait. Ce film n'est certainement pas ce que Steven Soderbergh a fait de mieux durant la dernière décennie, mais on lui reconnaît une certaine audace dans les portraits masculins qu'il dresse. Un objet imparfait, étonnant par endroits et attachant.

Magic Mike ©ARP Sélection

Une suite a vu le jour en 2015, sans Steven Soderbergh derrière la caméra mais avec Channing Tatum toujours dans le rôle-titre. Variety annonce maintenant que l'acteur va une troisième fois incarner le personnage puisqu'un Magic Mike 3 est en préparation. La bonne nouvelle qui a des chances de faire la différence, c'est que Steven Soderbergh sera aux commandes. Le long-métrage se titrera Magic Mike’s Last Dance et sera visible sur la plateforme HBO Max. Channing Tatum s'est chargé de confirmer les informations avec le tweet ci-dessous :

À l'inverse d'autres confrères plus réticents à l'idée de filer sur le petit écran, Steven Soderbergh a déjà franchi le pas à plusieurs reprises. Ces dernières années, il s'est allègrement signaler sur les plateformes. Ses deux derniers essais en date (La Grande Traversée et No Sudden Move) sont d'ailleurs passés par la case HBO Max. C'est aussi sur ce service qu'il délivrera l'intrigant KIMI, un polar sur fond d'agoraphobie.

Si Steven Soderbergh aime autant les plateformes, c'est probablement parce qu'il peut enchaîner les projets et maintenir son hyper-activité. Chose qui serait peut-être plus complexe dans le circuit de distribution habituelle...