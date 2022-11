Magic Mike 3 : une dernière dance sexy pour Channing Tatum dans la bande-annonce

Channing Tatum est de retour avec "Magic Mike's Last Dance", troisième film de la saga toujours dirigé par Steven Soderbergh. Cette fois, l'ancien stripteaseur va se rendre à Londres avec Salma Hayek pour monter un show musical.

Magic Mike, une trilogie inattendue

Même si sa carrière était déjà bien entamée en 2012, Channing Tatum a eu droit à un sacré coup de projecteur avec Magic Mike. Un film dirigé par un auteur important du cinéma américain, Steven Soderbergh, et qui s'inspire de l'expérience de stripteaseur de l'acteur. En effet, bien avant de percer à Hollywood, Tatum faisait partie d'une troupe de chippendales appelée Male Ecounter. Cette information en tête, le film avait de quoi intriguer. Et le résultat est à la hauteur des espérances. Soderbergh donnant une autre image de cet univers et mettant en avant la danse.

Channing Tatum - Magic Mikes Last Dance ©Warner Bros.

Pour rappel, on y suit Michael Lane (Channing Tatum), stripteaseur dans un club en Floride et surnommé "Magic Mike". Sa vie va être chamboulée lorsqu'il prend sous son aile le jeune Adam et qu'il rencontre la sœur de ce dernier, Brooke. Réalisé pour 5 millions de dollars, le film a rapporté près de 168 millions de dollars au box-office mondial. De quoi motiver Warner Bros. à produire une suite, Magic Mike XXL (2015), uniquement produite par Steven Soderbergh et avec Channing Tatum reprenant son rôle. Étaient également de retour Matt Bomer et Joe Manganiello, mais pas de Matthew McConaughey. L'équipe va encore plus se réduire avec le troisième film titré Magic Mike's Last Dance.

Direction Londres pour une dernière dance

Dans ce Magic Mike 3, dont la bande-annonce a été dévoilée (en une d'article), Michael va faire la rencontre d'une femme interprétée par Salma Hayek et lui dévoiler son passé de streapteaser. Après une danse très sexy avec cette dernière, le duo va se rendre à Londres pour monter un show musical.

C'est donc toujours plus la danse qui sera au centre de ce film, mais également la romance entre les deux protagonistes. Magic Mike's Last Dance a des airs de comédie musicale ce qui rend le projet d'autant plus intrigant. Enfin, Warner Bros. semble vouloir vendre le film comme la romance parfaite pour la Saint Valentin puisqu'il sortira le 10 février prochain aux Etats-Unis. En France, le film n'a pas encore de date.