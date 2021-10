Maigret : Gérard Depardieu s'affiche dans la peau du célèbre commissaire

Le héros de la littérature policière Maigret va faire son retour à l'écran. Le célèbre commissaire de fiction se dévoile dans une première affiche, et sera joué par l'immense et inimitable Gérard Depardieu.

Maigret, Commissaire Magret

Malgré une carrière riche et diverse en romans publiés, l’écrivain Georges Simenon est surtout connu pour sa série littéraire des Commissaire Maigret. Créé en 1929, le personnage apparaît dans 75 romans policiers et 28 nouvelles, entre 1931 et 1972. Rapidement, ses aventures sont adaptées au cinéma via un premier long-métrage sorti en 1932. Par la suite, c’est une quarantaine de fictions cinématographiques télévisées qui dévoilent en prises de vues réelles ce personnage physiquement imposant, et toujours accompagné de sa fidèle pipe.

Par ailleurs, plusieurs grands acteurs ont interprété le Commissaire Maigret. Parmi eux, on retiendra Jean Gabin, Jean Richard, Bruno Cremer (qui joue dans l’une des adaptations télévisées les plus célèbres de la série de romans) et Rowan Atkinson.

Maigret (Bruno Cremer) - Maigret ©France Télévisions

Gerard Depardieu portera le chapeau

Commissaire Maigret connaîtra donc une nouvelle adaptation, par Patrice Leconte (Les Bronzés, Les Bronzés font du ski). Pour incarner le gardien de la paix, le réalisateur ne s’est pas trompé puisque c’est Gérard Depardieu qui jouera le rôle principal. Un choix logique et judicieux, tant l’acteur possède le charisme, la carrure et l’expérience pour interpréter avec brio ce genre de personnages. Annoncé en 2020, le film a finalement été tourné entre février et mars dernier, pour une sortie prévue dans le courant de l’année 2022. Ainsi, pour faire patienter le public, une première affiche a été dévoilée.

En ce qui concerne le scénario, on sait que le film sera une adaptation de Maigret et la Jeune Morte, roman qui relate une enquête sur la disparition d'une jeune fille dans la capitale française. À noter que l’œuvre littéraire a déjà été transposée quatre fois à la télévision. Son passage sur grand écran sera donc une première. En ce qui concerne le reste du casting, en plus de Depardieu, le film comptera sur Jade Labeste, Mélanie Bernier, Bertrand Poncet, Aurore Clément et Clara Antoons.