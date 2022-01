Maigret : premières images pour le film avec Gérard Depardieu dans la peau du célèbre commissaire

C'est un film très attendu qui se dévoile en bande-annonce. "Maigret", avec Gérard Depardieu dans le rôle du légendaire commissaire et avec Patrice Leconte pour le mettre en scène, s'annonce comme un film très ambitieux. Sur une histoire de Georges Simenon et sur la musique de Bruno Coulais, Gérard Depardieu va-t-il ajouter à sa glorieuse filmographie un nouveau grand rôle ?

Maigret : enfin une collaboration entre Gérard Depardieu et Patrice Leconte

Le film Maigret a tout pour être un événement majeur dans le paysage du cinéma français. Le film signe en effet le retour au premier plan et pour un spectacle ambitieux de Gérard Depardieu, monstre sacré du cinéma français. Si celui-ci n'a jamais quitté les écrans ces dernières années, il n'a pas récemment pris en charge un tel rôle, monument de la littérature inventé par Georges Simenon et personnage de fiction française parmi les plus célèbres.

Apparaissant dans 75 romans et 28 nouvelles de l'écrivain, le commissaire Jules Maigret a aussi déjà fait l'objet de 14 productions pour le cinéma Et pour réaliser ce 15e film, c'est un autre poids lourd du cinéma français qui revient derrière la caméra après Une heure de tranquilité en 2014 : Patrice Leconte.

On peut découvrir un premier aperçu en images de Maigret (bande-annonce ci-dessus). Le film arrive au cinéma le 23 février 2022.

Maigret et la jeune morte, première au cinéma

C'est la première fois que le roman Maigret et la jeune morte, paru en 1954, sera raconté au cinéma. À la télévision, c'est dans la série portée par Jean Richard que cette histoire a déjà été adaptée, dans un épisode diffusé en 1973. Les images de la bande-annonce donnent ainsi à voir pour cette intrigue une ambiance sombre et un commissaire Maigret filmé au plus près.

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime…

Maigret ©SND

Un héritage imposant pour Gérard Depardieu

Comment sera le Maigret de Gérard Depardieu ? La tâche n'est pas des plus simples, avec pour les productions françaises des interprètes prestigieux de cinéma qui l'ont en effet précédé dans le rôle. Les plus reconnus furent Pierre Renoir en 1932 dans La Nuit du carrefour, Harry Baur dans La Tête d'un homme en 1933. L'immense Michel Simon en 1952 dans Brelan d'as et pour finir le légendaire Jean Gabin à trois reprises entre 1958 et 1963.

Côté télévision, Maigret est aussi apparu dans un grand nombre de séries françaises et étrangères. Pour la France, ce sont Jean Richard et Bruno Cremer qui ont successivement porté le chapeau et la pipe. À l'étranger, Rowan Atkinson a notamment tenu le rôle en 2016.

Autour de notre Gégé national, on retrouvera notamment au casting Anne Loiret, Mélanie Bernier, Bertrand Poncet, Aurore Clément et Jade Labeste.