Maigret : une suite est-elle possible ?

Le film Maigret de Patrice Leconte, avec Gérard Depardieu dans le rôle-titre, ramène à l'écran le légendaire commissaire du 36 quai des Orfèvres créé par Georges Simenon. Un film sobre, concis, qui a fait le choix a priori payant de faire comme son personnage : aller à l'essentiel.

On saura assez vite si le public se montre convaincu par cette nouvelle adaptation pour le cinéma (notre critique ici), presque 60 ans après la dernière sortie de Jean Gabin dans le rôle pour Maigret voit rouge. Mais une question apparaît déjà, liée à la nature de ces fictions : peut-il y avoir une suite ?

En effet, le commissaire Maigret a construit sa popularité grâce à sa fiction sérialisée, que ce soit dans l'oeuvre littéraire de Georges Simenon, 75 romans et 28 nouvelles, ou à la télévision avec plusieurs séries, dont la plus célèbre avec Bruno Cremer s'est étendue de 1991 à 2005. Alors, avec un Gérard Depardieu idéal dans le rôle, peut-on imaginer que Patrice Leconte remette le couvert pour un autre film ?

On a posé la question au réalisateur, qui a répondu très franchement :

Je ne sais si la réponse va décevoir ou enchanter, mais pour ma part je trouve ça rassurant : il n'y aura jamais un autre "Maigret" avec Depardieu que je ferais. Jamais. Parce que ce serait... Que voulez-vous qu'on fasse d'autre ? Quel genre de nouvelles couleurs ? Non... Jamais. J'aurais l'impression de rabâcher, de céder à une forme de facilité. Non, ça n'arrivera jamais. Et c'est pour ça que le film ne s'appelle que "Maigret", parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Et je ne ferai pas "Maigret fait du ski" (rires).