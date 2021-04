Mainstream : Andrew Garfield et Maya Hawke en stars de YouTube dans le trailer

Dans "Mainstream", second long-métrage de Gia Coppola après "Palo Alto", Andrew Garfield et Maya Hawke se lancent dans le monde de YouTube pour devenir des stars. Une première bande-annonce a été dévoilée.

Le retour de Gia Coppola

Gia Coppola, petite-fille du grand Francis Ford Coppola, avait fait son entrée dans le cinéma sur une bonne note. Avec Palo Alto (2014), elle livrait un premier film plutôt réussi, mettant en scène les adolescents de banlieue qui cherchent leur place dans le monde. Une thématique qui faisait de l'œil au premier long-métrage de sa tante Sofia Coppola, Virgin Suicide (2000). Mais Gia Coppola a su s'en éloigner et trouver son style en insistant sur le besoin de ses personnages d'expérimenter des sensations fortes. On devrait retrouver un peu de cela dans son nouveau film Mainstream, qui se dévoile avec une bande-annonce (en une d'article).

Andrew Garfield et Maya Hawke en duo dans Mainstream

Avec Mainstream, la réalisatrice continue d'observer notre époque. C'est donc sur le monde de YouTube qu'elle a décidé de s'intéresser cette fois. Dans son film, on trouvera d'abord Frankie, une youtubeuse qui se cherche encore. Elle rencontre un autre vidéaste, Link, qui a déjà son petit succès sur YouTube en faisant tout et n'importe quoi. Avec l'aide de Jake, ils vont débuter une collaboration qui va tout changer. Les choses prennent de l'ampleur et, d'après la bande-annonce, devraient finir par dégénérer.

Mainstream ©IFC Films

Difficile de dire devant ces images si Mainstream sera vraiment pertinent et original. Mais il y a un style indé plus exubérant que dans Palo Alto qui intrigue tout de même. De plus, Gia Coppola a pu réunir encore une fois un sacré casting. Elle retrouve d'abord Nat Wolff, déjà présent dans Palo Alto. Mais ce sont Andrew Garfield et Maya Hawke qui porteront l'ensemble en jouant Link et Frankie. Un beau duo qui devrait être marqué par un Andrew Garfield assez déjanté. Enfin, notons les présences de Jason Schwartzman ou encore Alexa Demie, révélée dans Euphoria.

Mainstream n'a pas encore de date de sortie en France. Aux Etats-Unis il est annoncé pour le 7 mai dans les salles et en vidéo à la demande.