Mais qui a tué Pamela Rose : un troisième volet débarque sur Canal en format très spécial

Alors que le deuxième film est sorti il y a maintenant 8 ans, "Mais qui a tué Pamela Rose ?" va avoir droit à une nouvelle suite. Mais comme l’a annoncé Canal+, celle-ci ne sera pas un long-métrage comme les autres.

Kad Merad et Olivier Baroux parodient le genre policier dans Mais qui a tué Pamela Rose ?

Sorti en 2003, Mais qui a tué Pamela Rose ? est une comédie policière parodiant plusieurs films cultes tels que Le Silence des Agneaux, Seven et la série Twin Peaks. L’intrigue du long-métrage met en scène Bullit et Riper, deux agents du FBI particulièrement maladroits qui se voient confier l’enquête du meurtre d’une jeune strip-teaseuse, Pamela Rose. La jeune femme a été retrouvée assassinée dans sa chambre d’hôtel à Bornsville, une petite ville américaine habituellement très calme. Malgré les réticences du shérif local, Doug Marley, Bullit et Riper vont tenter de découvrir la vérité derrière le meurtre de la Pamela, notamment aidés par sa meilleure amie, Ginger.

Réalisé par Eric Lartigau, Mais qui a tué Pamela Rose ? a été co-écrit par Kad Merad, Olivier Baroux et Julien Rappeneau, et est porté par les deux membres du duo humoristique Kad et Olivier. Merad y joue le rôle de Bullit tandis que Baroux y incarne son collègue du FBI, Riper. La distribution du film comporte plusieurs acteurs habitués des comédies, comme Gérard Darmon, Jean-Paul Rouve et Alain Chabat, mais aussi d’autres moins habitué au registre comme François Cluzet et Virginie Ledoyen.

Le troisième film Mais qui a tué Pamela Rose ? sera… à écouter !

En 2012, neuf ans après la sortie du premier film, une suite avait vu le jour. Intitulée Mais qui a re-tué Pamela Rose ?, elle mettait de nouveau en scène Bullit et Riper, cette fois lancés à la poursuite du voleur du cercueil de Pamela Rose. Mais depuis, aucun troisième long-métrage n’avait suivi ce second volet. On pouvait donc imaginer que ce ne serait jamais le cas, puisque cela fait maintenant huit ans que la suite est sortie. Mais les deux agents seront bientôt de retour.

Mais qui a re-tué Pamela Rose ? © Thomas Brémond / Gaumont - LGM Films

Canal+ vient d’annoncer que Kad Merad et Olivier Baroux reprendraient bientôt leurs rôles dans le troisième film, intitulé cette fois Bullit et Riper. Mais il ne s’agira pas d’un long-métrage comme les autres. Plutôt que de le regarder comme n’importe quel autre film, il ne sera pas composé d’images mais seulement de sons enregistrés ! Bullit et Riper est ainsi présenté par la chaîne comme le « premier film qui se regarde avec les oreilles ».

Kad Merad et Olivier Baroux de nouveau sur la piste d’un meurtrier dans Bullit et Riper

Canal+ a aussi donné des informations sur l’intrigue de la suite de Mais qui a re-tué Pamela Rose ?, en dévoilant le synopsis suivant :

Les agents du FBI Bullit et Riper sont en burn out. Le Capitaine Donuts les envoie en cure dans un établissement du FBI dans le Colorado, dirigé par le psychiatre Cliff Murdoch. Le Shérif local les contacte car le fils du gouverneur vient d’être retrouvé assassiné dans un camion frigorifique. Et ce n’est pas le premier meurtre dans la région…

Mais qui a re-tué Pamela Rose? © Thomas Brémond / Gaumont - LGM Films

Tout comme ses deux prédécesseurs, Bullit et Riper est scénarisé par Kad Merad, Olivier Baroux et Julien Rappeneau. Et comme pour le deuxième film, ce sont Merad et Baroux qui le réaliseront. En ce qui concerne le casting du nouvel épisode de ce qui sera donc une trilogie, il mélangera des acteurs des deux premiers volets avec des nouveaux venus, qui enregistreront donc leurs voix pour leurs personnages. Outre Merad et Baroux, on pourra y entendre Lionel Abelanski ou Laurence Arné, déjà présents dans au moins un des deux premiers films, mais aussi Thomas Ngijol, Anne Charrier ou François Vincentelli.

Canal+ précise que l’enregistrement de Bullit et Riper débutera le 30 novembre prochain. Et le film de 90 minutes, qu’il sera aussi possible d’écouter en 6X15 minutes, comme le détaille la chaîne, sera mis en ligne le 25 décembre à minuit sur myCanal.