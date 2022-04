Mais vous êtes fous : le film est-il tiré d'une histoire vraie ?

En 2019, deux ans avant de remporter le Lion d'Or à la Mostra de Venise avec "L'Événement", la réalisatrice Audrey Diwan avait mis en scène son premier film "Mais vous êtes fous" avec Pio Marmaï et Céline Sallette. Un long-métrage basé sur une histoire vraie.

Mais vous êtes fous : plus je t'aime, plus je te contamine

Deux ans avant de remporter le Lion d'or à la Mostra de Venise avec L'Événement, Audrey Diwan avait écrit et réalisé un premier film, Mais vous êtes fous, sorti en 2019. L'histoire mettait en scène Pio Marmaï dans la peau d'un homme cachant un lourd secret : une dépendance à la cocaïne. Plus grave, il contaminait sans le savoir sa femme (Céline Sallette) et ses deux petites filles. Une fois le secret révélé après un accident qui aurait pu être fatal à l'une de leurs filles, le couple entrait dans une profonde crise.

Mais vous êtes fous © Wild Bunch Distribution

Comme pour L'Événement, Audrey Diwan utilise le corps comme temple du secret pour faire naître un thriller intime intense. Et comme pour L'Événement, Mais vous êtes fous est basé sur une histoire vraie.

Une rencontre déterminante

L'élément déclencheur du film pour Audrey Diwan a été une rencontre faite en 2012, comme elle l'expliquait au moment de la sortie du film :

En 2012, j'ai rencontré, par l'entremise d'une amie, une jeune femme à la sensibilité très particulière. Nous étions dans un parc où j'étais venue avec mes enfants et, en les regardant, elle a soufflé : "Tu as de la chance de les avoir, toi...". Puis elle s'est livrée, comme parfois on se livre à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Elle me raconte qu'elle a eu une vie "normale", un mari présent qui s'occupait beaucoup de leurs deux enfants. Et puis un jour, la révélation, qui explose comme une bombe : il est en fait sous le coup d'une addiction violente et a contaminé le reste de la famille. Personne ne comprenait comment la contamination avait pu avoir lieu (...) J'ai régulièrement pris de ses nouvelles et un jour, on a su comment s'était fait la contamination avec cette idée romanesque : plus je t'aime, plus je te contamine. De là est née mon envie d'écrire.

Mais vous êtes fous © Wild Bunch Distribution

Une fois le projet en route, la réalisatrice a souhaité travailler en collaboration avec le couple dont l'histoire est tirée :

Nous avons avancé en confiance. J'avais envie qu'elle me livre ses souvenirs sans réserve. Sa réponse initiale m'a surprise : "D'accord, mais on demandera à mon ex-mari de travailler avec nous". Ils m'ont donné énormément. Je suis allée aux réunions de Narcotiques Anonymes. On a beaucoup parlé, ce chemin avait aussi pour eux une vertu cathartique. Ils posaient pour la première fois, ensemble, des mots sur ce qui s'était produit.

Un prolongement fictionnel

Si l'idée de départ de Mais vous êtes fous est tirée de la réelle histoire de ce couple, Audrey Diwan a cependant voulu s'en éloigner, ne pas tomber dans le documentaire. Ainsi, le troisième acte du film a été totalement imaginé :

La dernière partie, les retrouvailles et le doute qu'elles suscitent, est extrapolée. Cette femme m'avait dit qu'elle aimait encore son mari, et avait ajouté : "Mais si on avait ré-emménagé ensemble, chacun de ses gestes aurait été marqué par le doute. J'aurais été hantée par la peur de vivre ce cauchemar."

Une fois le film terminé, le couple a voulu le voir, et l'a aimé :