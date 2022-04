Maison de retraite 2 bientôt au cinéma ? Kev Adams donne des informations

Après le succès en salles de la comédie "Maison de retraite", une suite serait actuellement en préparation. C'est Kev Adams lui-même qui a donné les premières informations.

Maison de retraite : la comédie à succès de l'année

Sorti dans les salles françaises le 16 février dernier, Maison de retraite est une comédie réalisée par Thomas Gilou (La Vérité si je mens) et co-écrite par Kev Adams.

Le pitch :

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines.

Maison de retraite © UGC Distribution

Dès le jour de sa sortie, le film se hisse à la tête du box-office. Il est encore à l'heure actuelle le plus gros succès français au box-office 2022 avec plus de deux millions d'entrées. Il occupe actuellement la troisième place du classement derrière The Batman (3 millions d'entrées) et Uncharted (2.5 millions d'entrées) et devant Super-héros malgré lui (1.8 millions d'entrées) le deuxième plus gros succès français de l'année.

Une suite en préparation

Deux mois après la sortie du film, Kev Adams a déclaré, dans une interview au Parisien (via AlloCiné), qu'il travaillait actuellement sur Maison de retraite 2 :

UGC m’a demandé de réfléchir à "Maison de retraite 2", je suis parti quelques jours en Espagne et j’ai écrit quatorze pages d’une nouvelle histoire, avec les mêmes personnages et quelques nouveaux, du fond, de la tendresse… Je ne sais pas si j’irai au bout de ce deuxième film, mais l’idée me plaît bien.

Aux côtés de Kev Adams, on retrouvait au casting Gérard Depardieu, Antoine Duléry, Mylène Demongeot ou encore Liliane Rovère.