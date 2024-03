Ce soir à la TV : 2 millions de spectateurs et une dédicace émouvante pour Kev Adams

En 2022, Kev Adams écrit, produit et tient le rôle principal de la comédie "Maison de retraite". Un projet que l'acteur porte depuis plusieurs années et auquel il est personnellement très attaché.

Maison de retraite, un projet personnel de Kev Adams

En 2022, Kev Adams collabore avec Thomas Gilou pour un projet qui lui tient à coeur. L'acteur et humoriste, révélé par la série Soda et devenu poids lourd du box-office, est à la production et au scénario de Maison de retraite, pour lequel le réalisateur de La Vérité si je mens ! se met derrière la caméra.

Maison de retraite ©UGC

Issu d'un orphelinat, Milann Rousseau ne fait rien de sa vie. Après avoir causé dans un supermarché qui ont manqué tuer une vieille dame, il évite la prison mais va devoir travailler dans la maison de retraite Les Mimosas. Un véritable cauchemar pour Milann qui ne supporte pas les personnes âgées. Mais malgré ses maladresses et son manque de motivation, il va s'attacher peu à peu aux pensionnaires...

Kev Adams, dans le rôle de Milann, est aussi l'acteur principal de cette comédie intergénérationnelle et chorale. On trouve ainsi et entre autres au casting Daniel Prévost, Mylène Demongeot, Gérard Depardieu, Liliane Rovère et Antoine Duléry, Firmine Richard et Marthe Villalonga, ou encore Jarry et même le tennisman Stanislas Wawrinka, coproducteur de Maison de retraite.

Un succès dans les salles

À sa sortie en février 2022, Maison de retraite est un succès avec plus de 2,1 millions d'entrées dans les cinémas français. Il dépasse le film de l'année de Philippe Lacheau Super-héros malgré lui de plus 200 000 entrées et finit à la 17e place du box-office français de l'année, deuxième succès pour une comédie après Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? et ses 2,4 millions d'entrées.

Kev Adams dédie le film à son grand-père

La production de Maison de retraite a été impactée par la pandémie de Covid-19. À peine débuté, le tournage commencé fin février 2020 doit s'interrompre le 15 mars, et ne reprend qu'en juin. Mais, plus grave que ce planning chamboulé, Kev Adams perd son grand-père l'année suivante, "Daddy Roger", victime du Covid-19, alors que le film est en montage. Ce pourquoi Maison de retraite lui est dédié. L'acteur expliquait lors d'une avant-première à Montpellier :