Maïwenn va diriger Johnny Depp dans son nouveau film

Alors celle-ci, on l'avait pas vue venir. Maïwenn dirigera Johnny Depp dans son nouveau film, un film historique dans lequel l'acteur tiendra le rôle de Louis XV. Le tournage est prévu pour le mois de juillet 2022 et prendra notamment place au Château de Versailles.

Maïwenn et Johnny Depp, première !

Puisque l'idylle entre Hollywood et Johnny Depp semble pour le moment au point très mort, et si l'acteur rebondissait en France ? C'est le pari qui semble avoir été fait, puisque Maïwenn, après Mon roi en 2015 et ADN en 2020, devrait diriger la star de Pirates des Caraïbes dans son prochain film ! C'est dans la lettre professionnelle Satellifacts que l'information a été révélée, et les quelques détails dévoilés retiennent toute notre attention. En effet, Johnny Depp devrait pour l'occasion incarner Louis XV. Un film historique donc, et qui a tout d'un projet d'envergure pour l'acteur de 58 ans. Celui du renouveau ?

Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl ©Buena Vista Pictures

Un tournage au Château de Versailles prévu cet été

Toujours selon Satellifacts, le tournage devrait débuter le 8 juillet 2022. Il prendra place en banlieue parisienne et tout particulièrement au Château de Versailles. Le film, qui est annoncé comme un projet ambitieux et porté par la réalisatrice depuis plusieurs années, sera centré sur Jeanne du Barry, dernière maîtresse de Louis XV. Celle-ci sera interprétée par Maïwenn elle-même, qui s'est ainsi fait une spécialité de réaliser des films où elle assure un des rôles principaux.

On a hâte d'en apprendre plus. Parce qu'avec déjà ce duo scintillant, il y a fort à parier que le casting autour devrait se constituer d'acteurs et d'actrices de premier ordre. Produit par la société Why Not Productions, à la manoeuvre sur ADN et solide fournisseur de films français remarqués - Jacques Audiard etArnaud Desplechin en sont des collaborateurs fidèles-, ce nouveau film de Maïwenn s'annonce déjà comme un sérieux événement cinématographique.

Celui-ci pourrait-il être le film de la rédemption pour Johnny Depp ? Après ses frasques et ses démêlés judiciaires, liés à sa relation très tumultueuse avec son ex-femme Amber Heard, l'acteur est actuellement blacklisté et donc tenu à l'écart des productions outre-atlantique. Ce film de Maïwenn pourrait ainsi le relancer, et lui permettre de tourner la page sur ces très compliquées dernières années.